Der ungeklärte Tod des Asylbewerbers Oury Jalloh vor fast 13 Jahren in einer Dessauer Polizeizelle wird die Justiz weiter beschäftigen. Sachsen-Anhalts Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU) hat die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg am Donnerstag angewiesen, das Ermittlungsverfahren zum Fall an sich zu ziehen. Zuvor hatten neue Medienberichte die Ministerin in Bedrängnis gebracht, die Links-Fraktion hatte den Rücktritt von Keding gefordert. Durch die Politik der Nichtinformation und Falschinformation sei ein erheblicher Vertrauensverlust in die Justiz entstanden, kritisierte die Linke.

Der Fall des 2005 in einer Dessauer Polizeizelle verbrannten Oury Jalloh wird damit politisch brisant. Die Linksfraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt fordert neben dem Rücktritt von Keding die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Er soll die Umstände des bis heute mysteriösen Feuertodes klären lassen. Die Abgeordneten seien falsch informiert worden, sagte am Donnerstag der Fraktionsvorsitzende Thomas Lippmann. Er hielt Keding vor, dem Rechtsausschuss des Landtages sei verschwiegen worden, dass die Staatsanwaltschaft Dessau es für möglich hält, Jalloh sei in der Zelle von einem oder mehreren Polizisten ermordet worden. Ein entsprechender Vermerk des Leitenden Oberstaatsanwalts Folker Bittmann vom April 2017 war im November durch einen Bericht des WDR-Magazins „Monitor“ bekannt geworden.

Der aus dem afrikanischen Staat Sierra Leone stammende Jalloh war am 7. Januar 2005 in der Zelle des Polizeireviers Dessau gestorben. Unklar bleibt, wie Jalloh zu Tode kam. Er lag auf einer feuerfesten Matratze und war an Händen und Füßen gefesselt. In der Zelle brach ein Feuer aus, der Afrikaner verbrannte fast bis zur Unkenntlichkeit. Polizeibeamte behaupteten, Jalloh habe sich mit einem Feuerzeug, das bei einer Leibesvisitation übersehen worden sei, selbst angezündet. Diese Version vertrat lange auch die Dessauer Staatsanwaltschaft. Schließlich wurde 2012 nur ein Ex-Dienstgruppenleiter des Reviers zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er den Feueralarm aus Jallohs Zelle zunächst ignoriert hatte.

Brandgutachten

Nach einem neuen Brandgutachten, das die antirassistische „Initiative zum Gedenken an Oury Jalloh“ 2013 in Auftrag gegeben hatte und das 2016 von Experten erstellt wurde, sah Bittmann doch einen Mordverdacht gegen Polizeibeamte. Die Generalstaatsanwaltschaft von Sachsen-Anhalt entzog Bittmann aber nach seinem Vermerk vom April 2017 das Verfahren und übergab es der Staatsanwaltschaft Halle. Sie stellte die Ermittlungen im Oktober ein. Darüber berichtete Generalstaatsanwalt Jürgen Konrad Mitte November, kurz vor der Sendung des WDR-Magazins „Monitor“, dem Rechtsausschuss des Landtages. Über die Mordtheorie von Bittmann soll Konrad den Abgeordneten nichts gesagt haben.

Bittmann geht in dem Vermerk davon aus, Polizeibeamte könnten Jalloh in der Zelle angezündet haben, um zu vertuschen, dass der Afrikaner misshandelt worden und in Ohnmacht gefallen war. Ärzte stellten später bei der Leiche einen Nasenbeinbruch fest. Möglicherweise sollten aber auch, vermutet Bittmann, Fragen zu zwei früheren ungeklärten Todesfällen vermieden werden.

Der Obdachlose Mario Bichtemann starb 2002 in derselben Gewahrsamszelle wie drei Jahre später Oury Jalloh. Bichtemann lag mit einem Schädelbasisbruch auf dem Boden. Gruselig erscheint auch der Tod von Hans-Jürgen Rose. Polizisten hatten den alkoholisierten Mann 1997 im Revier eingesperrt. Wenig später lag Rose schwer verletzt vor einem Haus in der Nähe. Sicherheitskreise sagen heute, Rose sei vermutlich aus dem Gebäude, in dem er nicht wohnte, auf die Straße gestürzt worden. Rose starb, ohne über die Umstände seiner Verletzungen berichten zu können.