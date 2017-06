Mit einer Trainingseinheit wollen sich Politiker der US-Republikaner an diesem frühen Mittwochmorgen für ein Baseball-Wohltätigkeitsspiel gegen die oppositionellen Demokraten in Form bringen. Die Politiker um Stephen Scalise, Fraktionsgeschäftsführer der Mehrheitspartei im Repräsentantenhaus, üben auf einem Feld in Alexandria im Bundesstaat Virginia, wenige Kilometer südlich von Washington. Plötzlich knattert eine halbautomatische Waffe los, Scalise bricht blutend zusammen. Manche Beobachter befürchten, die Schüsse auf dem Baseball-Feld könnten den Beginn von gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den Gegnern und Anhängern von Präsident Donald Trump markieren.

Mehr als 50 Schüsse soll der Schütze auf die Politiker abgegeben haben. Abgeordnete und Mitarbeiter suchen hinter Plastikplanen und in den Vertiefungen vor den Ersatzbänken Schutz, während zwei Leibwächter der Politiker und herbeigerufene Polizisten das Feuer erwidern und den Angreifer zu Boden bringen. Innerhalb weniger Minuten ist alles vorbei. Scalise und vier andere Verletzte werden abtransportiert; lebensgefährlich verletzt wird niemand. Der Senator Rand Paul sagt, die Polizei habe in Alexandria ein Massaker verhindert.

Identität und Motiv des verletzt festgenommenen Angreifers, bei dem es sich um einen Weißen handeln soll, bleiben zunächst unklar. Der republikanische Abgeordnete Ron DeSantis sagt, er sei vor den Schüssen am Rand des Baseball-Feldes von einem Mann gefragt worden, ob die Politiker bei dem Training zu den Republikanern oder zu den Demokraten gehörten.

Scalise war auch an umstrittener Gesundheitsreform beteiligt

Auch der republikanische Abgeordnete Peter King vermutet politische Motive. Dem Sender Fox News sagt er, das Training in Alexandria sei nicht allgemein bekannt gewesen. Der Täter „hat gewusst, was er tut“.

Scalise war unter anderem an der umstrittenen Reform des Gesundheitswesens beteiligt, mit der Trump und die Republikaner das Versicherungssystem Obamacare abschaffen wollen. Kritiker werfen der Regierungspartei vor, damit Millionen von Amerikanern den Versicherungsschutz zu nehmen. Trump-Anhänger nennen den Angreifer deshalb einen „linksgerichteten Terroristen“.

Noch während die Ärzte in den Krankenhäusern die Schussverletzungen der Opfer behandeln, bricht eine bittere politische Auseinandersetzung los, in der sich der Hass zwischen den gegnerischen politischen Lagern in den USA Bahn bricht. Auf Twitter machen Gefolgsleute von Trump, der am Tag der Schießerei seinen 71. Geburtstag feiert, pauschal alle Kritiker des Präsidenten links der politischen Mitte für die Tat verantwortlich.

„Anti-Trump-Hysterie macht Leute zu Mördern“, lautet der Kommentar eines Anhängers des Präsidenten. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Republikaner ebenfalls zu den Waffen griffen, schrieb ein anderer. Von den ersten Schüssen eines neuen Bürgerkrieges ist in einem weiteren Kommentar die Rede. Trump-Freunde verweisen auf Äußerungen von Politikern wie Tim Kaine, dem Vizepräsidentschaftskandidaten von Hillary Clinton bei der Wahl im vergangenen Jahr. Kaine wird mit den Worten zitiert, die Demokraten müssten Trump „auf der Straße bekämpfen“.

Schon vor der Schießerei in Alexandria hatten Gefolgsleute des Präsidenten beklagt, liberale und linke Kreise im Land gingen in ihrer Opposition gegen Trump zu weit. Die Komikerin Kathy Griffin ließ sich mit einer blutverschmierten Trump-Maske abbilden, die so aussah, als sei der Präsident gerade enthauptet worden. In New York sorgt derzeit eine Inszenierung des Shakespeare-Dramas „Julius Cäsar“ für Aufregung, weil die Titelfigur aussieht wie Trump: In Shakespeares Stück wird Cäsar ermordet.

Gegner der Republikaner sprechen in ihren ersten Reaktionen von einer Folge der liberalen Waffengesetze in den USA. Der Schütze in Alexandria habe eine militärische Waffe benutzt, die in Virginia jeder ohne Überprüfung durch die Behörden kaufen könne. Statt die Medien oder die Trump-Gegner für die Gewalt verantwortlich zu machen, sollten die Republikaner lieber dabei helfen, die Waffengesetze zu verschärfen.