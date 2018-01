Die Steuereinnahmen des deutschen Staates sind 2017 deutlich gewachsen – das Plus lag mit 4,1 Prozent abermals deutlich über dem Wachstum der Wirtschaftsleistung, das bei mehr als zwei Prozent gelegen hat. Insgesamt nahmen der Bund, die Länder und die Kommunen im vergangenen Jahr mehr als 674 Milliarden Euro an Steuern ein, ein Zuwachs von gut 26 Milliarden Euro. Das geht aus dem neuesten Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervor. Die „anhaltend positive Wirtschaftsentwicklung“ wird als Grund dafür genannt, dass die Einnahmen weit über den Erwartungen und Planungen lagen. Sie ging mit „deutlich steigenden Löhnen und Gewinnen einher“. Hervorgehoben wird die „zum Teil kräftige Aufwärtsentwicklung der Einnahmen aus gewinnabhängigen Steuern“.

Die Lohnsteuer wuchs brutto um 5,0 Prozent und netto – als nach Abzug von Kindergeld und Altersvorsorgezulage – um 5,8 Prozent. Ähnlich hoch war das Plus bei der veranlagten Einkommensteuer mit 5,6 Prozent. Etwas besser fiel das Ergebnis bei der Körperschaftsteuer auf Unternehmensgewinne aus, die nicht zuletzt von niedrigen Rohstoffpreisen profitierten: Der Staat verzeichnete hier ein Plus von 6,3 Prozent. Einen besonders dicken Einnahmenzuwachs gab es bei der Abgeltungsteuer auf Zinserträge, Dividenden und Veräußerungen: Das Plus von 23,5 Prozent führt das Ministerium vor allem auf Verkäufe von Aktien und andere Anlagen zurück, etwa Immobilien, da angesichts der niedrigen Zinsen die Einkünfte aus Rentenpapieren eher wenig abwarfen. Interessant in dem Zusammenhang: Der Solidaritätszuschlag, der erst von einem bestimmten Einkommen an gezahlt werden muss, brachte dem Bund 6,5 Prozent mehr ein (insgesamt 18 Milliarden Euro). Er soll, falls sich Union und SPD auf eine Koalition einigen, spätestens 2021 für die meisten Steuerzahler entfallen.

Bund klar im Plus

Dass der Bund auch 2017 wieder – ebenso wie Länder und Kommunen - einen Überschuss verzeichnet, ist schon bekannt. Im Monatsbericht beziffert das Ministerium das Haushaltsplus mit 5,3 Milliarden Euro. Das Geld wird der „Asyl-Rücklage“ zugeführt, die damit auf 24 Milliarden Euro wächst. Nimmt man zum Überschuss hinzu, dass die eigentlich vorgesehene Entnahme aus dieser Rücklage in Höhe von 6,7 Milliarden Euro dank der sprudelnden Steuerquellen gar nicht in Anspruch genommen werden musste, stellt sich das Haushaltsergebnis des Bundes sogar noch ein bisschen besser dar. Erst recht ist das der Fall, wenn man noch die - nicht eingeplante - Rückzahlung der Kernbrennstoffsteuer an die Energieversorger in Höhe 7,3 Milliarden Euro in die Betrachtung einbezieht. Diese Rückzahlung aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts (immerhin mehr als zwei Prozent des Etatvolumens) war möglich, ohne in irgendwelche Not zu geraten.

So konnten auch die Ausgaben in Relation zum Bruttoinlandsprodukt stärker gesteigert werden als im Jahr davor – die Quote wuchs einen Tick auf zehn Prozent, nachdem sie wegen der Haushaltskonsolidierung vor 2015 rückläufig gewesen war. Nochmals geringer, und damit eine Haushaltsstütze, fielen die Zinszahlungen aus. Die Zinsausgabenquote fiel nochmals um 0,2 Prozentpunkte auf jetzt 5,4 Prozent des Gesamthaushalts. Das ist das niedrigste Niveau seit 1978 und erheblich weniger als im Rekordjahr 1999, als mehr als 16 Prozent des Bundesetats für Zinsausgaben eingesetzt werden mussten. Doch scheint nun der Boden erreicht zu sein, in den kommenden Jahren dürften die Zinsen wieder steigen und damit auch die Verschuldungskosten.