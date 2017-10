Unmittelbar vor einer Klausurtagung der Linksfraktion im Bundestag eskaliert der Machtkampf bei der Linken. Fraktionschefin Sahra Wagenknecht schrieb den 69 Abgeordneten, die am Nachmittag in Potsdam zusammenkommen wollen, einen Brandbrief, in dem sie die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger in außergewöhnlich scharfem Ton attackiert. Wagenknecht wirft Kipping und Riexinger "Intrigen" und einen "penetranten Kleinkrieg" vor. Sie spricht von "Konflikten, die, wenn sie weiter eskalieren, der Linken massiven Schaden zufügen können".

Kurz zuvor war bekannt geworden, dass Kipping und Riexinger der Fraktionsklausur vorschlagen wollen, dass Wagenknecht und ihr bisheriger Ko-Chef Dietmar Bartsch die Linksfraktion auch künftig führen sollen. Dies geschehe ausdrücklich "ohne Bedingungen", verlautete aus Parteikreisen.

Der geschäftsführende Parteivorstand unterstützte den Vorschlag ausdrücklich. Einstimmig beschloss das Gremium in einer Telefonkonferenz: "Wir werben für eine stärkere Verknüpfung von Partei und Fraktion, auch um alle Synergieeffekte in der kommenden Arbeit zu nutzen." Die Parteiführung will sich demnach für ein "gutes Ergebnis" von Bartsch und Wagenknecht auf der Fraktionsklausur einsetzen, hieß es.

Kurz nach dem Beschluss schlug der Brief von Wagenknecht in der Parteiführung wie eine Bombe ein. Wagenknecht unterstellt Kipping und Riexinger, sie hätten 2015 als Nachfolger von Gregor Gysi eine andere Fraktionsspitze gewollt und auch den Beschluss, dass sie und Bartsch zu Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl bestimmt worden waren, nie akzeptiert. Nach der Bundestagswahl und ohne Rücksichten auf den niedersächsischen Landtagswahlkampf sei "aus dem schwelenden Konflikt eine offene Kampagne gegen die bisherige Fraktionsspitze geworden". Von der Parteiführung werde nicht nur der Anteil der Spitzenkandidaten am Wahlerfolg kleingeredet, schreibt die seit 2015 amtierende Fraktionsvorsitzende. "Am Tag nach der Wahl musste ich mir im Parteivorstand in einer spürbar feindseligen Atmosphäre sogar vorhalten lassen, ich würde Wähler vergraulen."

Der parteinahen Zeitung "Neues Deutschland" wirft Wagenknecht vor, sie bringe fast täglich Artikel von engen politischen Vertrauten Kippings, die sie "halb-rechter", "AfD-naher" oder gar "rassistischer" und "nationalsozialer" Positionen bezichtigen. Die Art dieser Debatte zeige, dass in der Partei ein Klima geschaffen worden sei, das keine normale Diskussionskultur mehr zulasse. Wagenknecht schreibt: "Wenn jeder, der die Position ,offene Grenzen für alle Menschen jetzt sofort' nicht teilt, sofort unter Generalverdacht gestellt wird, ein Rassist und ein halber Nazi zu sein, ist eine sachliche Diskussion über eine vernünftige strategische Ausrichtung nicht mehr denkbar".

Lafontaine hatte Konflikt öffentlich gemacht

In der Führung der Linken knirscht es seit Wochen. Ex-Parteichef Oskar Lafontaine, Ehemann von Sahra Wagenknecht, hatte kurz nach der Bundestagswahl die Vorsitzenden Kipping und Riexinger getadelt. Unter anderem warf er ihnen - ähnlich wie nun Wagenknecht - in einem Facebook-Posting vor, sie hätten sich "mit der Entscheidung für die Spitzenkandidatur von Wagenknecht und Bartsch während des ganzen Bundestags-Wahlkampfes nicht abfinden" wollen.

Aus dem Wagenknecht-Lager wurde vergangene Woche der Vorwurf erhoben, Riexinger und Kipping versuchten, "Sahra Wagenknecht und den inhaltlich orientierten Teil der Linkspartei loszuwerden - ohne Rücksicht darauf, was das für die Aktionsfähigkeit und auch für die Wahlchancen bedeutet". Von "Mobbing ohne Rücksicht auf Verluste" war die Rede.

Kandidatur für Fraktionsvorsitz unter Bedingungen

Wagenknecht nimmt diesen Begriff nun auf und schreibt, Riexinger und Kipping müssten sich nicht die Mühe machen, "mich über Monate wegzumobben". Sie macht ihre Kandidatur für den Fraktionsvorsitz abhängig vom Verzicht auf Anträge, die die Rolle der Parteichefs in der künftigen Fraktion stärken sollen.

Diskutiert werden soll auf der Klausur, die Parteivorsitzenden zukünftig zu stimmberechtigten Mitgliedern des Fraktionsvorstandes zu machen und ihnen ein erweitertes Rederecht im Bundestag zu geben. In der vergangenen Wahlperiode war das nicht der Fall - damals saß aber auch nur die Vorsitzende Kipping im Parlament. Riexinger war am 24. September erstmals in den Bundestag gewählt worden. In einem Änderungsantrag zur Geschäftsordnung der Fraktion heißt es: "Die Vorsitzenden der Partei und der/die Vizepräsident*in haben das Recht an Sitzungen des Fraktionsvorstands teilzunehmen. Sind die Parteivorsitzenden Mitglieder der Fraktion, sind sie kraft Amtes Mitglied des Fraktionsvorstands mit beschließender Stimme." Antragsteller sind die Abgeordneten Kathrin Vogler, Lorenz Gösta Beutin, Ralph Lenkert, Niema Movassat, Norbert Müller und Tobias Pflüger.

Wagenknecht Hindernis für "angepasste Linke"?

Wagenknecht erklärt dazu: "Wenn die GO-Anträge zum Stimm- und gleichberechtigten Rederecht der Parteivorsitzenden durchkommen und/oder unsere Personalvorschläge keine Unterstützung finden, nehme ich das als mehrheitlichen Wunsch der Fraktion zur Kenntnis, auch die Fraktionsspitze neu zu besetzen. Das ist ein demokratischer Vorgang, den ich selbstverständlich akzeptiere. Diesen Wunsch möchte ich dann nicht blockieren und würde unter solchen Voraussetzungen nicht mehr für den Fraktionsvorsitz zur Verfügung stehen." Sie sehe "keinen Sinn darin, meine Kraft und meine Gesundheit in permanenten internen Grabenkämpfen mit zwei Parteivorsitzenden zu verschleißen, die offenkundig nicht zu einer fairen Zusammenarbeit bereit sind, wohl aber gute Kontakte zu bestimmten SPD-Kreisen haben, die in mir schon seit längerem ein großes Hindernis für eine angepasste, pflegeleichte Linke sehen".

Parteimanager Höhn vor dem Rückzug

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass der Bundesgeschäftsführer der Linken, Matthias Höhn, wegen inhaltlicher und strategischer Kontroversen mit Kipping und Riexinger vor dem Rücktritt steht. Die beiden Parteivorsitzenden sollen ihm unter anderem vorgeworfen haben, sie nicht hinreichend gegen die Kritik von Lafontaine in Schutz genommen zu haben. Höhn führte inzwischen ein längeres Gespräch mit Kipping und Riexinger über den Konflikt. Aufgehoben ist sein Rückzug deshalb jedoch nicht. Er ist nach Tagesspiegel-Informationen noch für dieses Jahr geplant. Turnusgemäß gewählt wird die neue Parteiführung der Linken erst im Frühjahr kommenden Jahres auf einem Bundesparteitag in Leipzig.

Bartsch fordert kultivierten Umgang

Kipping hatte am Sonntag vor dem Parteivorstand der Linken erklärt: "Gerade kochen einige Konflikte hoch." Sie versicherte aber, auf der Fraktionsklausur nicht für den Fraktionsvorsitz kandidieren zu wollen: "Ich möchte sein, was ich bin: Parteivorsitzende." Man solle aufhören sie anzugreifen, "indem Fake-News zu meinen Ambitionen in die Medien lanciert werden".

Fraktionschef Bartsch mahnte kurz vor der Fraktionsklausur einen kultivierten Umgang in der Partei an. "Der Wählerauftrag ist nicht, dass wir große interne Auseinandersetzungen führen", sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Bartsch zeigte sich zufrieden mit dem Bundestagswahlergebnis, bei dem die Linke um 0,6 Punkte auf 9,2 Prozent zugelegt hatte. "Eine halbe Million Wählerstimmen mehr, das zweitbeste Ergebnis unserer Geschichte, zugelegt - das kann uns niemand nehmen", sagte er. In der Sache müsse die Linke um die besten Antworten streiten. "Aber ich bin dafür, dass wir da einen kulturvollen Umgang bewahren."