Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat wenige Tage nach dem von Großbritannien eingeleiteten Brexit vor Abschottungstendenzen gewarnt. In Europa hätten sich "Gräben aufgetan", sagte Steinmeier am Dienstag laut vorab veröffentlichtem Redetext vor dem Europaparlament in Straßburg. Es reiche aber nicht, dies zu beklagen oder sich gar in "die nationale Schmollecke" zurückzuziehen. Vielmehr müssten die EU-Staaten nun "ernsthaft nach Wegen suchen, Brücken über diese Gräben zu bauen". Die europäische Einigung sei ein "kostbares Erbe", sagte der Bundespräsident weiter. "Das dürfen wir nicht preisgeben und den Gegnern Europas überlassen."

Der "historische Auftrag" der heutigen Generation sei es vielmehr, dieses Erbe zu bewahren, zu pflegen und zu verbessern. Wer glaube, das Erreichte sei auf ewig garantiert, der Weg der europäischen Einigung sei unumkehrbar, der irre sich, warnte Steinmeier. Europas Zukunft sei keine Gewissheit. "Und das wissen wir nicht erst seit dem Brexit." Steinmeier warnte vor populistischen Kräften, "die immer mit den ganz einfachen Antworten zur Stelle sind - der starken Hand, den klaren Feindbildern". Populisten malten die Welt in Schwarz und Weiß und schlügen aus Ängsten politisches Kapital.

Eine "neue Faszination des Autoritären" greife um sich - nicht nur weit westlich und östlich der EU-Grenzen, sondern auch mitten in Europa. Wer aber Parlamente als Zeitverschwendung abtue und Kompromissbereitschaft zur Schwäche erkläre, wer nicht mehr zwischen Fakt und Lüge unterscheide, der rühre "am Grundgerüst der Demokratie", sagte Steinmeier. Dem müssten sich Demokraten entschieden entgegensetzen. Sie müssten dafür Sorge tragen, dass "der europäische Traum auch in der nächsten Generation nicht ausgeträumt ist". (AFP)