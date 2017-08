FDP

Mit etwa 55 Abgeordneten kann die FDP rechnen, wenn sie um die acht Prozent holt. Im Mittelpunkt des Interesses ist natürlich Parteichef und Wahlplakatsolist Christian Lindner (ein Slogan lautet: „Jetzt wieder verfügbar: Wirtschaftspolitik.“). Er tritt als Spitzenkandidat auf der Landesliste in Nordrhein-Westfalen an und zudem als Direktkandidat im Wahlkreis 100, Rheinisch-Bergischer Kreis. Das hätte interessant werden können, träte Wolfgang Bosbach dort wieder für die CDU an, aber der eigenwillige Innenpolitiker hat seinen Abschied genommen. Lindners Vorgänger als FDP-Kandidat bekam 2013 nur magere 1,8 Prozent der Erststimmen, weshalb der FDP-Chef jetzt, ohne Bosbach als Konkurrenten, ein Vielfaches holen dürfte.

Natürlich wird man auch auf Wolfgang Kubicki schauen müssen, der (wie schon 2013) wieder kandidiert, obwohl der FDP-Fraktionschef im Kieler Landtag die Hauptstadt auch schon mal als Sündenpfuhl ausgemacht hatte, in dem er zum Trinker werden würde. Im Bundestag ist er sicher über die Liste, aber was kommt im Wahlkreis Steinburg/Dithmarschen Süd heraus? Vor vier Jahren waren es, gemessen am Ego Kubickis, geringe 5,1 Prozent der Erststimmen. Aber Direktmandate strebt die FDP nicht an, weshalb sie einst auch die Zweitstimmenkampagne erfand. Sie ist als einzige größere Partei auf Bundes- und Landesebene derzeit nicht direktmandatsfähig.

Im Bundestag wird die FDP viele neue Gesichter zeigen, von denen man einige auch schon kennt, aber nur wenige alte Bekannte aus der Zeit vor 2013, als sie aus dem Parlament flog. Die Hamburgerin Katja Suding wird dabei sein und Partei-Generalsekretärin Nicola Beer. Doch wird die FDP-Fraktion mal wieder ziemlich männerlastig sein. Die Europapolitiker Alexander Graf Lambsdorff und Michael Theurer wechseln aus Straßburg nach Berlin, der Finanzpolitiker Otto Fricke ist wieder da und auch Euro-Rebell Frank Schäffler. Sowie Hermann Otto Solms, Jahrgang 1940, der es noch einmal wissen will.