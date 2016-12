Schon kurz nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember hatte die Polizei einen Verdächtigen präsentiert - einen 24 Jahre alten Mann aus Pakistan. Er war nicht weit entfernt vom Tatort festgenommen worden. Doch der Verdacht gegen Naved B. erwies sich als unbegründet, er wurde wieder freigelassen.

Nun hat der junge Mann mit der britischen Zeitung "Guardian" über seine Festnahme gesprochen. Dabei berichtet Naved B. von Misshandlungen durch Polizeibeamte, von der Angst um sein Leben nach der Freilassung und von der Sorge um seine Familie in Pakistan.

Naveed B. berichtet unter anderem, er habe über "zwei Tage und eine Nacht" nur Kekse und Tee zu essen bekommen.

Die Berliner Polizei kündigte eine Stellungnahme für den frühen Nachmittag an. Unabhängig davon ist klar, dass seine zeitliche Angabe "zwei Tage und eine Nacht" so nicht zutreffen kann, da der Pakistaner weniger als 24 Stunden in Polizeigewahrsam war. Bereits 17 Stunden nach der Tat hatte Berlins Polizeipräsident auf einer Pressekonferenz gesagt, dass man vermutlich den falschen Mann festgenommen habe.

Naved B. berichtete dem "Guardian" nun, dass er am Abend des Anschlags gerade die Wohnung eines Freundes verlassen habe und und wegen eines heranfahrenden Autos über eine Straße gerannt sei. Auf halben Weg habe er dabei ein Auto bemerkt, das auf ihn zufuhr. "Ich habe dann gemerkt, dass es ein Polizeiwagen war", schildert er dem "Guardian". "Ich hielt an, als sie mir ein Zeichen gaben, und zeigte ihnen alle Ausweispapiere, die ich dabei hatte."

Die Polizisten hätten ihn dann zuerst gehen lassen, aber nach wenigen Sekunden doch zurückgeholt und festgenommen.

Nur Kekse und Tee

Man habe ihm die Hände hinter dem Rücken gefesselt und später die Augen verbunden, berichtet Naved B. Er sei später "von einer Polizeiwache zu einem anderen Ort" gebracht worden. Er erinnere sich, dass zwei Polizeibeamte "die Hacken ihrer Schuhe gegen meine Füße gedrückt" hätten, einer habe "großen Druck mit der Hand auf meinen Nacken ausgeübt".

Er sei ausgezogen und fotografiert worden. "Als ich mich wehrte, fingen sie an, mich zu schlagen", berichtet Naved B. weiter.

Die Polizei habe ihm einen Übersetzer gestellt, der allerdings nicht seine Muttersprache Belutschisch gesprochen habe, sondern die in Pakistan verbreiteten Sprachen Punjabi und Urdu. Urdu verstehe er ein wenig, spreche es aber kaum.

Er sei gefragt worden, ob er wisse, was am Abend in Berlin geschehen sei, berichtet der Pakistani. "Ich sagte, ich weiß es nicht, und sie sagten mir: 'Jemand hat ein Fahrzeug genommen, es in eine Menschenmenge gefahren und viele Menschen getötet. Und du warst hinter dem Lenkrad von diesem Laster, oder?'"

"Ich habe ihnen ruhig gesagt, dass ich überhaupt nicht Auto fahren kann", sagt der junge Mann weiter. Er könne nur vermuten, dass sie seine Antworten verstanden hätten, weil die Kommunikation sehr merkwürdig gewesen sei.

Naved B. berichtet weiter, dass er über zwei Tage und eine Nacht nur Tee und Kekse bekommen habe. "Aber ich konnte nicht essen. Die Kekse waren ekelhaft, und der Tee war kalt."

Sorge um die Familie

Nach seiner Freilassung brachten Polizisten Naved B. laut dessen Schilderungen in ein Hotel und rieten ihm, dieses nicht zu verlassen, ohne sie zu informieren. Er sei zwar nicht mehr unter Verdacht, aber in Gefahr. Er solle auf keinen Fall zurück zu der Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Tempelhof, wo Ermittler nach Hinweisen gesucht hatten, ob er etwas mit dem Attentat zu tun habe.

Er habe seit seiner Festnahme und der Freilassung Angst um sein Leben, sagt Naved B. dem "Guardian". Er sei in seiner Heimat Pakistan als Mitglied einer separatistischen Bewegung politisch verfolgt worden, doch auch in Deutschland fühle er sich nicht mehr sicher.

Er sorge sich auch um seine Familie in Pakistan, sagt der 24-Jährige. "Vor dem Anschlag, für den ich festgenommen wurde, wusste niemand in Belutschistan, dass ich verschwunden war", sagt Naveed B. Nun wüssten alle, dass er heimlich nach Deutschland geflüchtet sei. Das mache seine Familie "sehr verwundbar". "Ich weiß nicht, was sie mit meiner Familie machen werden."

Naved B. ist derzeit an einem geheimem Ort untergebracht.