Der Europaabgeordnete Elmar Brok (CDU) hat vor einer rhetorischen Eskalation im Umgang mit der Türkei während des Bundestagswahlkampfs gewarnt. „Man sollte sich nicht von jedem blöden Satz provozieren lassen“, sagte der EU-Parlamentarier dem Tagesspiegel mit Blick auf die Verbalattacken türkischer Politiker. Der türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte zuvor türkischstämmige Deutsche dazu aufgerufen, bei der Bundestagswahl nicht für CDU, SPD und Grüne zu stimmen.

Zudem hatte Erdogan Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) persönlich angegriffen. Nachdem sich Gabriel Einmischungen in den deutschen Wahlkampf verbeten hatte, sagte Erdogan am vergangenen Wochenende in einer Rede vor Anhängern in der türkischen Provinz Denizli an die Adresse des Bundesaußenministers: "Wer sind Sie, dass Sie mit dem Präsidenten der Türkei reden? Beachten Sie Ihre Grenzen!" Erdogan fügte hinzu: "Wie lange sind Sie eigentlich in der Politik? Wie alt sind Sie?" Anschließend sagte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz dem Bonner "General-Anzeiger": „Herr Erdogan benutzt die Sprache eines Wirtshausschlägers.“



Brok: Erdogan-Gegner in der Türkei im Blick behalten

Statt sich von Ankara provozieren zu lassen, solle man Erdogan „ganz kühl signalisieren“, dass an eine Fortsetzung der EU-Beitrittsgespräche und an Verhandlungen über einen Ausbau der Zollunion nicht zu denken sei, so lange der türkische Präsident an seiner Politik festhalte. Allerdings sprach sich Brok gegen eine formelle Beendigung der EU-Beitrittsgespräche aus. Man müsse beispielsweise immer auch jene 49 Prozent der türkischen Wähler im Blick behalten, die sich beim Referendum im vergangenen April gegen Erdogans Präsidialverfassung ausgesprochen hätten, sagte er zur Begründung.

Frage der EU-Beitrittsgespräche ist in CDU/CSU umstritten

In der Union ist die Frage umstritten, ob die derzeit ruhenden EU-Beitrittsgespräche angesichts der Unterdrückung der Opposition in der Türkei komplett abgebrochen werden sollen. Im Interview mit dem Tagesspiegel hatte der Chef der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber (CSU), gefordert, die Verhandlungen ad acta zu legen. "Die Beitrittsgespräche, die von Anfang an eine Illusion waren, müssen komplett beendet werden", hatte Weber gesagt.