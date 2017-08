Bei der Messerattacke in der finnischen Stadt Turku sind nach Polizeiangaben zwei Menschen getötet worden. Sechs weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei am Abend über Twitter mit. Zuvor hatte ein Krankenhaus erklärt, es gebe einen Toten und acht Verletzte. Eine Person sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag weiter mit. Wie die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter meldete, wurde dem mutmaßlichen Täter zuvor ins Bein geschossen.

Die Polizei rief dazu auf, die Innenstadt zu meiden. In der Hauptstadt Helsinki wurden die Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen und an Bahnhöfen verschärft. Auf Bildern aus der Innenstadt waren zahlreiche Einsatzfahrzeuge zu sehen. Die Polizei sucht nach eigenen Angaben weitere mögliche Täter. Die Zeitung "Turun Sanomat" berichtete, mindestens ein Mensch sei bei dem Angriff ums Leben gekommen.

Die Regierung verfolge die Lage in Turku aufmerksam, twitterte Ministerpräsident Juha Sipilä. Das Kabinett sollte im Laufe des Tages zusammentreten. Bilder des staatlichen Fernsehsenders Yle zeigten eine abgesperrte Innenstadt mit geschlossenen Geschäften. Augenzeugen berichteten, sie hätten Menschen am Boden liegen gesehen. Turku liegt etwa 170 Kilometer westlich von Helsinki an der Südwestküste Finnlands. Etwa 190.000 Menschen leben in der Stadt. (mit Reuters)