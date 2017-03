Viele Flüchtlingskinder leiden in Deutschland unter dem langen Zusammenleben in engen Sammelunterkünften. Wie aus der Studie „Kindheit im Wartezustand“ hervorgeht, die der Bundesverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge für das UN-Kinderhilfswerk Unicef verfasst hat, lebt mehr als ein Fünftel der Minderjährigen länger als sechs Monate in einer Erstaufnahmeeinrichtung. Die Befragung von Mitarbeitern der Unterkünfte ergab zudem, dass die Aufenthaltsdauer dort zwischen einem und drei Jahren liegt. Die Familien wünschten sich zwar nichts mehr, als wirklich anzukommen und neu zu beginnen, sagte Unicef-Deutschland-Geschäftsführer Christian Schneider bei Vorstellung der Studie in Berlin. Tatsächlich, so die Studie, sei ihr Leben aber mit Warten angefüllt – „auf eine Entscheidung über die Asylanträge der Familie, auf den Arztbesuch, Zugang zu Schulen und Kitas und insbesondere auf eine dauerhafte, geeignete Bleibe.“ Kinder beklagten, sie könnten in den lauten Unterkünften nicht lernen.

In den vergangenen zwei Jahren kamen etwa 350 000 Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern nach Deutschland. Außerdem leben hier aktuell etwa 48 000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Vor einem Jahr wurde der Familiennachzug für bestimmte Flüchtlinge ausgesetzt

Das Schicksal geflüchteter Familien war auch Thema in einer Anhörung des Bundestags-Innenausschusses. Linke und Grüne wollen erreichen, dass der Familiennachzug zu Flüchtlingen mit subsidiärem Schutz wieder möglich wird. Er wurde vor einem Jahr mit dem Asylpaket II bis März 2018 ausgesetzt. Sachverständige und Abgeordnete gerieten dabei einige Male aneinander. Den Einwand des Ausländerrechtsexperten Kay Hailbronner, es sei „ungewöhnlich“, ein gerade verabschiedetes Gesetz schon wieder kippen zu wollen, konterte Rüdiger Veit (SPD) mit einem Hinweis aufs Steuerrecht: Wenn sich zeige, dass ein bestimmtes beabsichtigtes Steueraufkommen eher mit Mindereinnahmen ende, dann werde man das auch „schleunigst ändern“. Veit bezog sich darauf, dass man 2016 von wenigen Betroffenen ausging – inzwischen betreffe es aber 130 000 Menschen.

Einen scharfen Verweis von christsozialer Seite fing sich ausgerechnet der Vertreter der katholischen Kirche in Berlin ein. Prälat Karl Jüsten hatte im Namen beider Kirchen die Rücknahme der Nachzugsregelung gefordert. Kirchliche Beratungsstellen seien täglich damit konfrontiert, dass die Betroffenen fast komplett von der Sorge um ihre Familien in Kriegsgebieten in Anspruch genommen würden und „nur noch wenige Ressourcen“ für Integration hätten. Die Abgeordnete Andrea Lindholz warf ihm daraufhin vor, seine Argumentation mit Einzelfällen sei „nicht zielführend“. Nicht nur Menschlichkeit sei Thema, sondern „die Steuerung von Zuwanderung“.

Wie Jüsten äußerten sich Hendrik Cremer vom Deutschen Institut für Menschenrechte und der Frankfurter Anwalt Tim Kliebe: Integration werde unmöglich, wenn Angst um die Familie sie blockiere. Für das Gesetz argumentierte neben Kay Hailbronner der Vertreter des Städte- und Gemeindebundes, Uwe Lübking. (mit dpa)