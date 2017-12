Der frühere georgische Präsident Micheil Saakaschwili ist erneut von ukrainischen Behörden festgenommen worden. Auf seiner offiziellen Facebook-Seite hieß es am Freitagabend: "Dringend. Sie haben Micheil Saakaschwili festgesetzt". Seine Anhänger wurden in der Mitteilung aufgerufen, vor der Haftanstalt zu protestieren, in die er gebracht wurde. Erst am Dienstag war er in Kiew von Anhängern aus dem Polizeigewahrsam befreit worden. Maskierte Polizisten hatten den Politiker zuvor aus einer Wohnung in der ukrainischen Hauptstadt gezerrt und festgenommen. Anhänger Saakaschwilis blockierten jedoch die Abfahrt des Polizeiautos, schlugen die Fenster des Wagens ein und befreiten den Gefangenen.

Saakaschwili fordert friedliche Proteste, um den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko aus dem Amt zu vertreiben. Poroschenko hatte Saakaschwili 2015 im Zuge seiner Reformen in Georgien zum Gouverneur von Odessa gemacht. Es kam jedoch zum Streit zwischen den beiden Politikern: Saakaschwili beschuldigte Poroschenko der Korruption. Poroschenko dagegen erklärte, Saakaschwili wolle lediglich von seiner eigenen miserablen Bilanz als Gouverneur ablenken. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt Saakaschwili, Geld von einer Bande angenommen zu haben, die Verbindungen zum gestürzten früheren ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch unterhalte und die aktuelle Regierung in Kiew stürzen wolle. Im Falle einer Verurteilung drohen Saakaschwili bis zu fünf Jahre Haft. (reuters)