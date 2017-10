CSU-Chef Horst Seehofer hat sich zufrieden über das Gespräch der Parteispitzen von CDU, CSU, FDP und den Chef-Unterhändlern der Grünen vom Sonntag geäußert. "Es hat der Atmosphäre gut getan", sagte Seehofer am Montag in Berlin vor Beginn der nächsten Sondierungsrunde. Seehofer unterstrich das Ziel, eine Koalition bilden zu wollen. "Wir müssen ja eine stabile Regierung bilden, das wollen wir. Und dazu müssen wir inhaltlich ein Zukunftsprojekt formulieren." Das sei nicht einfach.

Zugleich mahnte der CSU-Chef Zurückhaltung der Sondierer an. "Wer Lösungen will, muss miteinander reden und in der Öffentlichkeit zurückhaltend sein." Es lägen noch schwierige Gespräche vor den vier Parteien. Die Spannungen in den ersten Gesprächen zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen relativierte Seehofer. Sondierungs- und Koalitionsgespräche seien noch nie einfach gewesen, "gleich mit welchem Partner".

Die Spitzen von CDU, CSU, FDP und Grünen wollen am Montag Einigungsmöglichkeiten bei den Themenblöcken Bildung/Digitalisierung, Arbeit/Rente und Innere Sicherheit ausloten. Zunächst kamen die engeren Verhandlungsgruppen zusammen, bevor am Nachmittag dann in großer Runde verhandelt werden soll. (Reuters)