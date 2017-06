Auch wenn der Ausbau der Erneuerbaren Energien unter dieser Bundesregierung ins Stocken geraten ist: Seit seinen Anfängen sind Solardächer und vor allem Windkraftanlagen ein sichtbarer Erfolg für sauberen Strom. Neben Zustimmung gibt es seitens Naturschützern auch ernstzunehmende Kritik wegen der vermeintlichen Folgen für die Tiere. Es sei ein Dilemma höre ich dann: Ich will Natur und Tiere schützen, ich will auch Erneuerbare Energien, aber nicht, wenn die beiden Ziele im Konflikt sind.

Drauf zunächst: Strom aus der Steckdose aus Atom oder Kohle kommt für uns nicht in Frage. Die Risiken sind zu hoch, das Klima wird gefährlich überhitzt. Unter den Klimaveränderungen leiden ja dann nicht nur wir Menschen, zu Schaden kommt ja auch die Natur und mit ihr die Tiere. Die Erhitzung des Planeten in den nächsten Jahrzehnten eine der größten Bedrohung für das Überleben unzähliger Arten und Lebensräume darstellen. Auch aus Gründen des Naturschutzes müssen wir also schnell raus aus fossilen Energieträgern und rein in die vollständige Versorgung mit erneuerbar erzeugtem Strom. Klima- und Artenschutz müssen zusammen betrachtet und dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Mehr Naturschutz ist wichtig. Aber wir müssen das Gleichgewicht mit unserem Energieziel halten. Und nicht Windräder an den Pranger stellen während wir die größten Verluste bei den Vögeln der industriellen Agrarwirtschaft zu verdanken haben. Und es wird höchste Zeit, sich allen Versuchen entgegenzustellen, Konflikte zu instrumentalisieren, um die Energiewende auszubremsen.

Kohleabbau frisst ganze Landschaften

Bei allen Diskussionen über das Spannungsfeld Windkraft und Naturschutz darf nie vergessen werden, dass die fossilen Energien einer der größten Naturzerstörer weltweit sind. Der Kohleabbau frisst ganze Landschaften, in Deutschland allein täglich eine Fläche von drei Fußballfeldern. Ölkatastrophen bedrohen tropische Regenwälder und arktische Gewässer, Flusslandschaften und Ozeane. Die ökologischen Folgen der Windkraft sind dagegen überschaubar. Und sie sind beherrschbar. Im Unterschied zu den fossilen Energieträgern steht Windkraft dem Naturschutz nicht grundsätzlich entgegen. Für das gute Gelingen braucht es eine gute Planung vor Ort, eine umfassende Beteiligung der Betroffenen an der Planung und ökologische Standards für den Bau, die es zu prüfen und auch einzuhalten gilt. Denn am Ende entscheidet die konkrete Standortwahl für einen Windpark, ob Windstrom verträglich ausgebaut werden kann.

Daher ist es auch klar, dass Windräder in Schutzgebieten nur dann gebaut werden können, wenn sie dem was dort konkret geschützt wird, auf keinen Fall schaden. Und natürlich gibt es auch komplette Tabuzonen in denen Windkraft keine Rolle spielen darf - so z.B. unsere Naturschutzgebiete wie auch Nationalparke. Dem Rotmilan oder auch dem Mäusebussard wir dadurch geholfen, wenn schon bei der Planung fundierte Studien durchgeführt werden, die eine Gefährdung der Vögel und Fledermäuse analysiert. Dabei ist die Qualität der Gutachten ganz entscheidend und wir setzen uns dafür ein, dass dies durch ein Gütesiegel sichergestellt wird.

Anrainer müssen von den Windrädern profitieren

Dadurch werden Standorte, die aus Naturschutzgründen nicht geeignet sind verworfen bzw. Auflagen zur technischen Anpassungen wie z.B. das zeitweilige Abschalten der Windräder während Flugzeiten oder die Gestaltung der Anlage festgelegt. Genug Nahrung und Nistplätze in sicherer Entfernung zu den Windrädern mindert das Kollisionsrisiko des Vogels mit den Rotorblättern.

Kompetente Beratungs – und Fachstellen werden benötigt und müssen weiter ausgebaut werden, um den Beteiligten vor Ort mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und wenn es zu unterschiedlichen Interessenslagen vor Ort kommen sollte wollen wir in Zusammenarbeit mit den Ländern ein Netz von Schlichtungsstellen aufbauen, in dem konkrete Konflikte vor Ort im Konsens gelöst werden können. Zum Erfolg der Energiewende gehört, dass die Menschen in der Region auch wirtschaftlich von den Windparks profitieren. Denn die Akzeptanz hängt entscheidend davon ab, ob erneuerbare Energien in der Region verwurzelt sind. Wir Grüne wollen deshalb die Bürgerenergien stärken, damit die Wertschöpfung in den Windkraftregionen verbleibt. Für Mehr Naturschutz für mehr Wind mit den Bürgern und Bürgerinnen.

- Der Autor ist Vorsitzender der Bundestagsfraktion von Bündnis90/Die Grünen