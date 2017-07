Die Plädoyers im Münchner NSU-Prozess werden frühestens am kommenden Dienstag beginnen. Wegen teils heftiger Auseinandersetzungen über mögliche Tonaufnahmen des Schlussvortrags der Bundesanwaltschaft beendete der Vorsitzende Richter Manfred Götzl den Prozesstag am Mittwochnachmittag. Das Verfahren wird am Dienstag fortgesetzt.

Das Oberlandesgericht hatte am Vormittag die Anträge sämtlicher Verteidiger abgelehnt, das Plädoyer der Ankläger aufzuzeichnen. Dagegen intervenierte zunächst der Anwalt des Mitangeklagten Ralf Wohlleben, Olaf Klemke. Er beantragte unter anderem, notfalls einen Stenotypisten mit der Mitschrift des Plädoyers zu beauftragen. Dem schlossen sich fast alle Verteidiger der fünf Angeklagten an. Darüber muss das Gericht nun beraten und entscheiden.

Schlussvortrag der Anklagebehörde wird mit Spannung erwartet

Die Verteidiger störte, dass der Strafsenat den am Dienstag von mehreren Anwälten gestellten Antrag abgelehnt hat, das Plädoyer der Bundesanwaltschaft per Tonband aufzuzeichnen. Götzl trug vor, die Aufnahme des Vortrags der Ankläger gegen deren Willen wäre eine Verletzung ihres Persönlichkeitsrechts. Die Bundesanwaltschaft ist dagegen, dass ihr Plädoyer aufgezeichnet wird. Götzl hielt den Anwälten auch vor, sie seien erfahren genug, um den Vortrag mitzuschreiben. Die Bundesanwaltschaft hatte angekündigt, ihr Plädoyer werde etwa 22 Stunden dauern.

Der Schlussvortrag der Anklagebehörde wird mit Spannung erwartet. Die für Journalisten und Zuschauer vorgesehene Tribüne im Saal A 101 war komplett gefüllt. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth und zwei weitere Grünen-Abgeordnete waren gekommen. Der Beginn der Plädoyers sei nach mehr als vier Jahren Prozess „ein historischer Moment“, sagte Roth vor Beginn der Sitzung. Richter Götzl hatte am Dienstag, es war der 373. Tag der Hauptverhandlung, die Beweisaufnahme geschlossen und überraschend

gleich für diesen Mittwoch den Schlussvortrag der Bundesanwaltschaft angekündigt. Vermutlich werden die drei Staatsanwälte zu dem Ergebnis kommen, ihre Anklageschrift habe sich in allen Punkten bestätigt und die Angeklagten seien entsprechend zu bestrafen.

Die vier männlichen Mitangeklagten sollen dem NSU geholfen haben

Die Bundesanwaltschaft wirft der Hauptangeklagten Beate Zschäpe vor, sie sei bei den zehn Morden der Terrorzelle NSU sowie den weiteren Verbrechen die Mittäterin gewesen. Die vier männlichen Mitangeklagten sollen dem NSU geholfen haben.

Die Angeklagten Wohlleben und Carsten S. haben laut Anklage die Pistole Ceska 83 beschafft, mit der die Neonazis Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos acht Türken und einen Griechen erschossen. Carsten S. hat ein umfassendes Geständnis abgelegt und Wohlleben belastet. Dieser streitet jede Verantwortung ab.