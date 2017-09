61 Millionen Deutsche sind am heutigen Sonntag zur Wahl des 19. Deutschen Bundestages aufgerufen. Die Wahllokale haben ab 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Das vorläufige amtliche Endergebnis ist für die Nacht erwartet, eine erste Prognose gibt es um 18 Uhr. Gleichzeitig findet in Berlin die Volksabstimmung zur Frage, ob der Flughafen Tegel auch nach Eröffnung des BER offenbleiben soll oder nicht. Erste Ergebnisse für die Abstimmung werden gegen 20 Uhr erwartet. Außerdem findet in Berlin heute der Marathon statt. Die Hauptstadt wird also voll.

Begleiten Sie den Wahltag in unserem Liveblog mit Eindrücken aus der Stadt und ab 18 Uhr mit Ergebnissen, Analysen, Reaktionen und Meinungen. Im Lauf des Tages werden wir zudem einen eigenen Liveblog zur Tegel-Entscheidung haben. In unserem Wahl-Spezial finden Sie zudem ab 18 Uhr alle wichtigen Ergebnisse, Grafiken, ein Live-Parlament, verschiedene Live-Karten und Analysen. Mehr zu diesem Angebot lesen Sie hier. Hier geht es jetzt zum Liveblog: