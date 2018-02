"Es gibt derzeit einen tiefen ideologischen Graben" Am Rande der Konferenz haben wir gerade mit Marina Kaljurand gesprochen. Die ehemalige estnische Außenministerin ist inzwischen Vorsitzende der Globalen Kommission für die Stabilität des Cyberspace.



Die Kommission ist eine Art Konsequenz aus vorherigen Versuchen, bindende Verhaltensregeln für Staaten beim Umgang mit Cybersicherheit zu erreichen. „Regierungen können sich derzeit international einfach nicht einig werden“, sagt Kaljurand. Manche wollen, dass bestehende internationale Recht auch für Cybersicherheit gilt, andere sind dagegen. „Im Moment ist der ideologische Graben viel zu tief zwischen den Ländern“, sagt sie. So gibt es diejenigen Länder, die schon lange das Internet limitieren. Bei ideologischen Angriffen zensieren sie die Debatte im Netz. Für diese Länder sind viele Internettechnologien Versuche, einen westlichen Lebensstil zu propagieren. Ihre Gegenüberstehenden hingegen antworten auf falsche Information mit Gegenreformation in einer Idee von einem offenen Netz. Zwei fundamental unterschiedliche Ansätze.



Da alles derzeit so vertraut ist, versucht Kaljurands Kommission in der Zwischenzeit, „diese Diskussion am Laufen zu halten“. Die Kommission ist eine internationale Plattform mit 28 Stakeholdern aus Forschung, Firmen, Staaten und Think Tanks. Gemeinsam wollen sie nun Empfehlungen für Staaten entwickeln, welche Mindeststandards sie einhalten sollten und welche Rechte im Netz unverletzbar bleiben sollten. „Unsere erster Vorschlag ist eine neue politische Norm, um den öffentlichen Kern des Internets zu schützen“, erzählt sie. Dabei geht es vor allem um kritische Infrastruktur, aber auch um die grundsätzliche Funktionserhaltung des Netzes. Ob diese Vereinbarung nur im Friedensfall oder auch im Kriegsfall gilt, lässt der Vorschlag bewusst offen. „Ich bin nicht naiv“, sagt Kaljurand, „natürlich werden die Militärs in Kriegssituationen als allererstes die kritische Infrastruktur angreifen wollen“. Es gehe vielmehr darum, sich vorsichtig auf einige Rahmenbedingungen zu einigen.



Dass Länder offensive Cybermittel haben findet sie hingegen erst einmal gut. „Denn es ist logisch, dass es neben defensiven auch offensive Maßnahmen geben muss, um auf Angriffe zu reagieren“, sagt sie. Die Gefahr eines neuen Rüstungswettlauf digitaler Waffen sieht sie aber durchaus. „Wenn wir ehrlich sind, ist das aber ein Wettlauf zwischen den 50-Spitzenländern. Der anderen Ländern haben diese Maßnahmen nicht“, sagt Kaljurand. Umso wichtiger sei es, sich auf Standards zu einigen und durchzusetzen, dass internationales Recht auch im Cyberspace eingehalten wird. „Wenn wir aus der Geschichte lernen, sollten wir nicht erst auf ein Cyber-911 warten, bevor wir Regeln finden“, sagt sie.