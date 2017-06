In London hat es nach Angaben der Polizei am späten Samstagabend zwei nahezu parallele Terrorattacken gegeben. Zunächst sei ein Lieferwagen auf der London Bridge in Fußgänger gefahren. Dann soll es eine Messerattacke auf dem nahegelegenen Borough-Markt gegeben haben. Nach offiziellen Angaben starben mehrere Menschen. Die Polizei sucht nach Angaben des britischen Nachrichtensenders BBC nach drei Verdächtigen. Sie könnten bewaffnet sein. Premierministerin Theresa May berief für Sonntagmorgen eine Krisensitzung des höchsten britischen Sicherheitsgremiums Cobra ein.

Die erste Attacke an der London Bridge ereignete sich um kurz nach 22 Uhr Ortszeit (23 Uhr MESZ). Eine BBC-Reporterin, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf der Brücke befand, berichtete, der Lastwagen sei mit hoher Geschwindigkeit gefahren. Mindestens fünf Menschen seien von dem Fahrzeug getroffen worden. Nach Augenzeugenberichten, von denen die BBC berichtete, seien drei Männer aus dem Fahrzeug gesprungen und hätten Personen mit Messern attackiert. Die Männer seien in Richtung der Southwark-Kirche gelaufen.

Mehrere Menschen lagen verletzt auf der Brücke und wurden behandelt. Bewaffnete Polizei rückte zum Ort des Geschehens aus. Die Polizei twitterte, das Gebiet solle gemieden werden. Die Brücke wurde komplett gesperrt. Kurz danach der zweite Anschlag am Borough Market ganz in der Nähe. Die Behörden bestätigten Berichte über Messerstechereien. Bewaffnete Einsatzkräfte hätten mit Schüssen reagiert. Der Markt ist auch bei Touristen beliebt.

Dritter Vorfall in Vauxhall ohne terroristischen Hintergrund

Im Stadtteil Vauxhall beschäftigte die Polizei ein dritter Vorfall. Dabei handelte es sich ebenfalls um eine Messerattacke. Diese habe jeden keinen terroristischen Hintergrund und nichts mit dem Doppelanschlag an den anderen Orten zu tun, teilte die Polizei mit. Lange Zeit gab es zu diesem Vorfall keine Einzelheiten. Allerdings deutete sich dort eine erste Entspannung an, als die Verkehrsbehörde gegen Mitternacht Ortszeit mitteilte, dass der gleichnamige U-Bahnhof wieder geöffnet sei. Er ist gut drei Kilometer von der London Bridge entfernt.

Am Bahnhof war wenig später kaum etwas von den Vorfällen zu spüren, wie Tagesspiegel-Mitarbeiter Jiri Schroeder berichtete. Zwar fuhren immer wieder Polizeiwagen Richtung Innenstadt. Im unmittelbaren Umfeld beobachtete er jedoch regen Auto- und Busverkehr wie an normalen Wochenenden. Auch Restaurants und Pubs fand er belebt wie immer vor.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Selbstmordattentäter nach einem Konzert in Manchester 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Bei dem Terroranschlag waren mehr als 100 Personen verletzt worden.

Am 22. März war ein 52-jähriger Mann auf der Westminster-Brücke in London mit hohem Tempo in Fußgänger gefahren. Anschließend tötete er mit einem Messer einen unbewaffneten Polizisten. Bei dem Terrorangriff waren sechs Menschen ums Leben gekommen und Dutzende Menschen verletzt worden. Der Attentäter wurde erschossen. (mit dpa, AFP)