12,6 Prozent der Wählerstimmen in Deutschland hat die AfD bei der Bundestagswahl erhalten. Bereits kurz nach Verkündung des Wahlergebnisses hatte es spontane Proteste gegen die Partei gegeben. Im Internet verkünden viele User ihren Unmut. Die Online-Plattform Avaaz.org hat am Dienstag zur Unterschrift eines "Offenen Briefes" an die AfD aufgerufen. "Wir sind die 87 Prozent, die euch nicht gewählt haben", heißt es in dem an die "sehr geehrte AfD" adressierten Schreiben. "Wir stehen auf gegen euren Rassismus." Avaaz.org ist eine Plattform von Online-Aktivisten, die vor allem für Petitionen genutzt wird.

Am Dienstagnachmittag hatte die Petition nach Angaben von Avaaz.org bereits das Ziel von 250.000 Unterschriften überschritten. So einen "viralen Moment" hab es für Avaaz in Deutschland noch nie gegeben, sagte Daniel Boese von Avaaz dem Tagesspiegel. "Das ist schon außerordentlich."

In dem "Brief" heißt es weiter: "Das hier ist unser aller Land und ihr 'holt es euch nicht zurück'. Wir sind links der Mitte, rechts der Mitte und genau auf der Mitte. Wir sind Menschen jedes Geschlechts, jedes Alters, jeder Herkunft, jeder Religion, jeder Hautfarbe, jeder sexuellen Orientierung, jeder politischen Richtung. Wir sind die, die unser Land zu dem machen, was es ist."

Hashtag #87Prozent

Auch in den sozialen Netzwerken wird unter dem Hashtag #87Prozent Stimmung gegen die neue Partei im Bundestag gemacht. "Ich bin #87Prozent, und wünsche mir Deutschland als Land der Denker und nicht der Jäger!", schreibt eine Nutzerin beispielsweise in Bezug auf die Aussage von AfD-Politiker Alexander Gauland, der nach der Wahl gesagt hatte, die AfD wolle Kanzlerin Merkel "jagen". Jemand anders schreibt: Ich bin #87Prozent und wünsche mir, dass der nächste Bundestag der #AfD mal zeigt, wo das #Grundgesetz steht und vor allem, was drin steht."

Die Tweets verbreiten sich ebenfalls zahlreich. Allein über 2000 Usern gefällt ein Tweet mit den Worten: "Ich bin #87Prozent und wünsche mir, als homosexueller Mensch mit Migrationshintergrund nicht in Angst vor Nazis leben zu müssen." Natürlich gibt es auch einige, die unter dem Hashtag Kritik äußern: "Mit dem Strom schwimmt meist nur der Müll", schrieb ein AfD-Sympathisant.