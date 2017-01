Die Führung der Linkspartei hat in deutlicher Form ihre Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl, Sahra Wagenknecht, kritisiert. Parteichef Bernd Riexinger ging nach einer Sitzung des geschäftsführenden Parteivorstandes am Montag in Berlin auf Distanz zur Interviewaussage von Wagenknecht, die Kanzlerin Angela Merkel eine "Mitverantwortung" für den Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt Breitscheidplatz zugeschrieben und zur Begründung unter anderem auf die "unkontrollierte Grenzöffnung" hingewiesen hatte.

Riexinger sagte vor Journalisten, es sei "in höchstem Maße falsch und in höchstem Maße gefährlich", einen Zusammenhang zwischen der Flüchtlingsfrage und dem Terrorismus herzustellen. "Der Terrorismus hat nichts mit der Grenzöffnung für Asylsuchende zu tun. Da hat die Linke eine klare Position, an die sich auch Frau Wagenknecht halten muss." Es gebe wegen der 2015 nicht geschlossenen Grenze "keine Kritik an Frau Merkel". Innerparteilich werde nun erneut "ganz klar kommuniziert", dass sich auch die Spitzenkandidaten der Partei an die Programmatik zu halten hätten, betonte der Parteichef. Die Linke kritisiere Merkel "nicht dafür, dass sie die Grenzen nicht geschlossen hat". Diese Position müsse "unmissverständlich" sein. Nach Angaben aus Parteikreisen wurde die Kritik an Wagenknecht im geschäftsführenden Parteivorstand "breit getragen".

Wagenknecht hatte im "Stern" sowie bei weiteren Interviews im ZDF und im Deutschlandfunk Merkel auch vorgeworfen, die AfD stark gemacht zu haben. Sie kündigte an, AfD-Anhänger zu werben, die dieser Partei aus Frust die Stimme geben. Das wiederum hält Riexinger nicht prinzipiell für falsch, "die Frage ist eher, wie man das dann macht". Im Bundestagswahlkampf sei beabsichtigt, gezielt Hausbesuche in sozialen Brennpunkten zu machen, bei denen es vor allem um das Zuhören gehe, sagte der Vorsitzende. Mit einer solchen Strategie lasse sich eher als mit Talkshows und Flugblättern der "AfD das Wasser abgraben".

Wagenknechts Interviewaussagen hatten zuvor eine Welle der Kritik ausgelöst - nicht nur beim politischen Gegner. Auch Linken Bundestagsabgeordnete wie Martina Renner, Stefan Liebich, Jan van Aken, Halina Wawzyniak und Thomas Nord empörten sich, zudem mehrere Landespolitiker. Unterstützung bekam die Fraktionsvorsitzende von vergleichsweise wenigen Abgeordneten des linken Parteiflügels, namentlich von Heike Hänsel und Sevim Dagdelen. Ko-Fraktionschef Dietmar Bartsch vermied, sich in die Diskussion einzuschalten. Wagenknecht selbst sprach in einem am Sonntagabend an ihre Anhängerinnen und Anhänger versandten Newsletter von einer "Kampagne".