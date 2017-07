Nach dem mutmaßlich ersten Test einer Interkontinentalrakete (ICBM) Nordkoreas haben die USA eine Dringlichkeitssitzung im UN-Sicherheitsrat beantragt. Die Sitzung auf Antrag von UN-Botschafterin Nikki Haley solle am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in New York stattfinden, teilte ihr Sprecher am Dienstag mit. Haley habe den chinesischen UN-Botschafter Liu Jieyi um eine öffentliche Sitzung gebeten. China hat derzeit die monatlich wechselnde Präsidentschaft im höchsten UN-Gremium.

Nordkorea hatte nach eigenen Angaben erstmals eine ICBM getestet, die auch die USA erreichen kann. Der Test der Hwasong-14 genannten Rakete sei erfolgreich gewesen, berichteten Staatsmedien des Landes. Damit wäre eine neue Eskalationsstufe im Streit um Nordkoreas Atomprogramm erreicht, der als einer der gefährlichsten Konflikte weltweit gilt.

Strafmaßnahmen wurden zuletzt um vier Wochen verlängert

Die Vereinten Nationen haben in dem Konflikt mehrere Resolutionen verabschiedet und Sanktionen gegen die kommunistische Regierung in Pjöngjang verhängt. Zuletzt weitete der Sicherheitsrat diese Strafmaßnahmen vor vier Wochen aus - es war die siebte UN-Resolution dieser Art seit 2006. Wirkung gezeigt hat bisher keine von ihnen.

Seit 2006 verhängte der Rat etwa Handelssanktionen und Sperren auf die Einfuhr von Technik für den Bau ballistischer Raketen. Auch ein Verkaufsverbot für Waffen, Flugzeug- und Raketentreibstoff sowie für Gegenstände, die dem Militär zugutekommen könnten, wurde verhängt; jede Fracht mit Ziel oder Herkunft Nordkorea wird zudem untersucht. Außerdem bestehen Exportverbote für Metall-Rohstoffe, um das Land wirtschaftlich stärker unter Druck zu setzen. (dpa)