Die AfD-Spitze hat sich auf einen Rauswurf des umstrittenen Thüringer Landes- und Fraktionschefs Björn Höcke nicht einigen können. Bundesvorstandsmitglied Alice Weidel aus Baden-Württemberg zog in einer Telefonkonferenz am Montag den Antrag auf ein Parteiausschlussverfahren gegen Höcke zurück.

Der Bundesvorstand stellt aber fest, dass die Äußerungen von Höcke im Rahmen seiner "Dresdner Rede" am vergangenen Dienstag "dem Ansehen der Partei geschadet" haben. Erforderlich sei daher die Einleitung von parteilichen Ordnungsmaßnahmen. "Derzeit prüft der Bundesvorstand alle rechtlichen und politischen Gesichtspunkte, die dabei zu bedenken sind", heißt es in dem Beschluss, der mit großer Mehrheit gefasst wurde.

Höcke hatte vergangene Woche mit massiver Kritik am Holocaust-Gedenken breite Empörung ausgelöst. Offensichtlich mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin sprach Höcke von einem "Denkmal der Schande" und verlangte eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad".

Bereits am Freitag hatte eine Sitzung des AfD-Bundesvorstands in Berlin stattgefunden. Dabei hatte sich nach Informationen der "Thüringer Allgemeinen" eine Mehrheit der anwesenden Mitglieder für ein Ausschlussverfahren ausgesprochen.

Bei der Bundesvorstandssitzung am Freitag sei es "etwas chaotisch" zugegangen, berichtete das Blatt. Deshalb wurde das Thema am Montag erneut verhandelt. Parteichefin Frauke Petry habe in der Vorstandssitzung "leidenschaftlich" für Höckes Rauswurf argumentiert. Ihr Co-Chef Jörg Meuthen und die Landeschefs von Brandenburg und Sachsen-Anhalt, Alexander Gauland und André Poggenburg, sollen sich gegen einen Ausschluss Höckes ausgesprochen haben. Die drei gelten als erklärte Gegner von Petry.

Selbst wenn der Bundesvorstand einen Parteiausschluss von Höcke empfohlen hätte, wäre fraglich gewesen, ob es tatsächlich dazu kommt - im Bundesschiedsgericht genießt der rechte Parteiflügel um Höcke viel Sympathie.

Zweifel an einem bevorstehenden Ausschluss von Höcke aus der Partei hatten zuvor auch politische Kontrahenten der AfD geäußert. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley twitterte: "Wetten, dass das nicht passiert?" Der thüringische Staatskanzlei-Chef Benjamin Hoff warf der AfD auf Twitter eine "mediale Inszenierung" nach bekanntem Muster vor - "an deren Ende nach rechts mitgeteilt wird, Nazis brauchen in der AfD keine Sorge zu haben".

In der AfD polarisiert Höcke wie kaum ein anderer Spitzenpolitiker. Der frühere thüringische AfD-Landesvorsitzende Matthias Wohlfahrt veröffentlichte einen Offenen Brief, in dem er Höcke vorwirft, seine Aussagen würden "zu oft als NPD light" wahrgenommen. Zur Dresdner Rede am Dienstagabend vergangener Woche erklärte Wohlfahrt: "Es war wieder das falsche Thema zur falschen Zeit, im falschen Ton, vom falschen Mann."

Online-Petition gegen Parteiausschluss

Umgekehrt sammeln Unterstützer von Höcke Solidaritätsadressen. Der sächsische AfD-Politiker Arvid Samtleben startete am Sonntag eine Online-Petition, die binnen weniger Stunden fast 2000 Unterstützer fand. Im Aufruf heißt es, ein Parteiausschluss von Höcke würde einen tiefen Graben zwischen den AfD-Flügeln aufreißen. Integrität und Einheit der Partei würden substanziell ähnlich beschädigt wie vom "Weckruf" des früheren Parteivorsitzenden Bernd Lucke, der die AfD im Streit um den Kurs und einen Rechtsruck verlassen hatte. "Eine weitere Spaltung der Partei wäre nicht mehr ausgeschlossen und die AfD würde ihre bei Wahlen erfolgreichsten Landesverbände verlieren, nämlich die östlichen, deren Hoffnungsträger Björn Höcke ist", schreiben die Initiatoren der Petition.

Die AfD Saalekreis, zu deren Vorstand die sachsen-anhaltischen Landtagsabgeordneten Gottfried Backhaus und Hans-Thomas Tillschneider gehören, postete am Wochenende auf Facebook, Höcke sei "wie wir ein Patriot durch und durch, ihm und uns geht es um Deutschland und um die Einheit innerhalb der AfD".

Sie rief "in Einigkeit und Patriotismus zum gemeinsamen Bundestagswahlkampf auf, um die letzte Chance zu nutzen und das System zu stürzen". Nach Kritik an dieser Formulierung auch aus der Partei änderte der Kreisverband das Posting - nun heißt es, es gehe bei der Bundestagswahl um die "letzte Chance, das linksversiffte System aufzubrechen".

Der Kreisvorsitzende Gottfried Backhaus schrieb auf Facebook zu dem Posting: "Als Vorsitzender habe ich die Verantwortung für die AfD Saalekreis-Seite, aber leider keine Macht, da die ,Rechts-außen-Gruppe' im Vorstand die Mehrheit besitzt und die Seite gestaltet. Ich selbst vertrete eine rechtskonservative Einstellung und distanziere mich hiermit öffentlich von dieser Formulierung auf unserer Seite."

"Dresdener Rede hat viele Menschen verunsichert"

Der Landesvorstand und die Landtagsfraktion der AfD Thüringen hatten am Freitagabend eine gemeinsame Stellungnahme zur Rede von Höcke in Dresden veröffentlicht. In ihr heißt es: "Die öffentliche Wahrnehmung und Wirkung der Dresdener Rede unseres Landessprechers und Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke gibt Anlass zur Klarstellung. Sie hat viele Menschen verunsichert und Fragen zum Umgang mit der deutschen Geschichte aufgeworfen."

Es sei darum wichtig klarzustellen, "dass der Massenmord an den Juden untrennbar mit der deutschen Geschichte verbunden ist und daraus für Deutschland eine Verantwortung erwächst". Dieser Verantwortung würden sich Fraktion und Vorstand stellen. "Wir wenden uns gegen alle Versuche, das Gegenteil in die Positionen der AfD und ihres Landessprechers Björn Höcke hineinzuinterpretieren."