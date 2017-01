Der Islamist Anis Amri ist direkt nach dem Anschlag vom Berliner Breitscheidplatz offenbar von einer Kamera am nahen Bahnhof Zoo aufgezeichnet worden. Es sei davon auszugehen, dass der Mann auf dem Video der Tunesier sei, sagte Frauke Köhler, die Sprecherin der Bundesanwaltschaft (GBA), am Mittwoch in Karlsruhe. Der 24-jährige, mehrfach polizeibekannte Amri sei sich der Aufzeichnung wohl bewusst gewesen. Er habe den unter Muslimen symbolisch bedeutsamen Zeigefinger gehoben und zur Kamera gezeigt - diesen Gruß nutzen nicht nur Anhänger des "Islamischen Staates", zu dem sich Amri wie berichtet bekannte. Zu dem Berliner Anschlag bekannte sich die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat". Die für Terrorermittlungen zuständige GBA stufte das IS-Bekennervideo, auf dem Amri in Berlin-Moabit zu sehen ist, als echt ein.

70 Beamte durchsuchten das Heim in der Motardstraße

Amri soll GBA-Sprecherin Köhler zufolge noch am Tattag, dem 19. Dezember 2016, in der umstrittenen Fussilet-Moschee in Moabit gewesen sein. Am Vorabend des Anschlags hatte er mit einem 26 Jahre alten Tunesier in Gesundbrunnen zu Abend gegessen. Deshalb hatte es in der Nacht zu Mittwoch auch zwei Razzien in Berlin gegeben. So fuhren allein 70 Beamte zum Gelände eines Asylbewerberheimes in der Motardstraße in Berlin-Spandau. Betreiber ist die Arbeiterwohlfahrt (Awo). Rund 500 Männer, Frauen und Kinder leben dort. Die Beamten durchsuchten das Zimmer des 26 Jahre alten Tunesiers, der vorläufig mitgenommen wurde. Es bestehe der Verdacht, sagte Köhler, dass der Mann „von den Anschlagsplänen wusste und möglicherweise Anis Amri geholfen hat”.

Dieses von der italienischen Polizei veröffentlichte Bild soll beweisen, dass die in Berlin und Mailand gefundenen Kugeln aus... Foto: AFP

Für einen Haftbefehl in diesem Fall reichte es dann doch nicht. Der Mann sitzt allerdings als Berliner Untersuchungshäftling. Gegen den Beschuldigten, der auch unter mindestens zwei Aliaspersonalien auftrat, ermittelt aber auch die Staatsanwaltschaft Berlin. Der Mann soll von April 2015 bis November 2015 in Leipzig, Mettmann und Berlin parallel Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von 2500 Euro "wissentlich zu Unrecht" bezogen zu haben. Der Berliner Haftbefehl erging wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Leistungsbetrugs. Einer Straftat, der übrigens auch Amri in Nordrhein-Westfalen verdächtigt worden ist.

Dieselbe Schusswaffe in Berlin und Mailand eingesetzt

Fast zeitgleich durchsuchten Beamte in der Berliner Innenstadt eine Privatwohnung in Gesundbrunnen. Auch dabei waren die Beamten auf der Suche nach einem Bekannten Amris. Woher der Mann stammt, ist noch nicht bekannt. Amri hatte GBA-Sprecherin Köhler zufolge bei ihm gewohnt. Ein anderer Verdächtiger aus Berlin-Tempelhof ist kürzlich freigelassen worden.



Ebenfalls am Mittwoch wurde bekannt, dass Amri den polnischen Lastwagenfahrer Lukasz Urban mit derselben Waffe erschossen, mit der er in Italien auf Polizisten feuerte. Das teilte die italienische Polizei am Mittwoch mit. Geprüft werde nun, ob die Waffe auch anderswo in Europa eingesetzt wurde - Amri war in Italien und Deutschland als Krimineller aktiv, bevor er am 19. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz zwölf Menschen tötete und mehr als 50 verletzt haben soll. Amri, ein 24 Jahre alter Tunesier, hatte auf der Flucht aus Berlin in der Nähe von Mailand auf zwei Polizisten gefeuert, die ihn schließlich erschossen.