Der türkische Angriff auf das nordsyrische Afrin ist am Sonnabend durch die Luftwaffe begleitet worden. Türkische Flugzeuge überflogen die mehrheitlich kurdische Region, während Ankaras Staatschef Recep Tayyip Erdogan vor Anhängern seiner islamischen AKP sagte, dass in Syrien nun auch eine Bodenoffensive starte. Am Freitag hatte seine Armee das kleine Gebiet mit Granaten geschossen: Afrin ist von Islamisten, pro-türkischen Milizen und der türkischen Grenze fast eingeschlossen. Es ist eine der wenigen Regionen, die sich aus dem Syrienkrieg bislang heraushalten konnten.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte am Sonnabend mit, vorerst gebe es vor allem Granatenbeschuss durch türkische Truppen und verbündete Milizen. Erdogan sagte, nach der Offensive auf die kurdische Enklave Afrin werde er die Region um Manbidsch angreifen lassen. Auch dort regiert eine Koalition von arabisch-muslimischen, christlichen und kurdischen Syrern. Wie Afrin wird Manbidsch von Einheiten der YPG verteidigt. Die USA haben die YPG im Kampf gegen den „Islamischen Staat“ aufgerüstet, was Erdogan empört.

Die USA haben sich am Sonnabend wiederholt gegen den Angriff auf Afrin ausgesprochen. Erdogan hatte sich offenbar Rückendeckung aus Russland geholt. Moskau unterstützt Syriens Machthaber Baschar al-Assad. Bislang hatte sich Russland den Kurden gegenüber neutral verhalten. Die YPG-Einheiten sind die Truppen der linken Kurdenpartei PYD, die als Schwesterorganisation der auch in Deutschland verbotenen Arbeiterpartei PKK gilt. Am Sonnabend demonstrierten bundesweit Tausende gegen den türkischen Angriff. In Berlin werden an diesem Nachmittag mehrere Hundert am Hermannplatz erwartet.

"Erdogan zeigt wieder einmal, dass er kein Partner für den Frieden ist", sagte die Linken-Bundestagsabgeordnete Evrim Sommer. "Die Türkei will deutsche Panzer für diesen Krieg umrüsten lassen. Damit macht sich die Bundesregierung mitschuldig." Die Bundesregierung und Erdogan hatten sich vor wenigen Tagen auf deutsche Waffenlieferungen an die Türkei geeinigt. Profitieren wird davon das Unternehmen Rheinmetall.

In kaum einem Land Europas wird zudem das PKK-Verbot so streng ausgelegt wie in Deutschland. Neben den USA hat auch Frankreich jene syrischen Kurden der PYD unterstützt, die nun von der Türkei angegriffen werden.