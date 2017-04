- Vor dem Champions-League-Spiel am Dienstagabend gegen den AS Monaco sind drei Sprengsätze am Mannschaftsbus von Borussia Dortmund explodiert.

- BVB-Spieler Marc Bartra wurde verletzt und wurde operiert. Auch ein Polizist erlitt Verletzungen.

- Das BKA befürchtet nach Informationen des Tagesspiegels, dass weitere Angriffe bevorstehen.

- Lesen Sie hier hier eine Zusammenfassung der Ereignisse vom Dienstag.