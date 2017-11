Seehofer: "Eine Belastung für die Bundesrepublik" Seehofer: "Die FDP ist heute ausgestiegen. Das ist schade und das bedeutet gleichzeitig eine Belastung für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt. Im Moment konnten wir nicht zu einer neuen Regierungsbildung kommen. Wir hatten schon Verständigungen zum Beispiel in der Landwirtschaft. Auch in anderen Bereichen waren die Einigungen zum greifen nahe. Ich bin davon ausgegangen, dass es zu Ergebnissen kommen kann. Auch bei einem Regelwerk der Zuwanderung wäre eine Einigung möglich gewesen. Das hätte uns ermöglicht, eine Antwort auf das Wahlergebnis zu geben und ein Polarisierung des Landes zu überwinden und politisch radikale Kräfte zurückzudrängen. Es ist schade, dass wir nicht zu Ende führen können, was zum Greifen nah war."