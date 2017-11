Mit heftigen Vorwürfen gegen Bundesanwaltschaft, Polizei und Verfassungsschutz haben am Mittwoch im NSU-Prozess die Plädoyers der Nebenkläger begonnen. Sie habe kein Verständnis dafür, dass sich die Bundesanwaltschaft mit der einfachen Antwort zufrieden gebe, das Trio Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos sei isoliert gewesen, sagte die Kölner Anwältin Edith Lunnebach zu Beginn ihres Vortrags im Oberlandesgericht München. Lunnebach vertritt eine Iranerin, die im Januar 2001 als 19-Jährige bei der Explosion einer Sprengfalle im Lebensmittelgeschäft ihres Vaters in der Kölner Probsteigasse schwer verletzt wurde.

Die Bundesanwaltschaft geht in ihrer Anklage davon aus, dass Böhnhardt oder Mundlos im Dezember 2000 eine präparierte Christstollendose in dem Laden abgestellt hatte. Anwältin Lunnebach hingegen glaubt, ein Komplize des NSU aus der rechten Szene in Köln, der als V-Mann für den Verfassungsschutz tätig war, habe den Sprengsatz in dem iranischen Geschäft hinterlassen. Die Juristin vermutet, der Spitzel sei unbehelligt geblieben, weil der Verfassungsschutz „seine schützende Hand“ über den Mann halte.

Lunnebach hielt zudem der Kölner Polizei vor, sie habe schwere Fehler gemacht. Durch „leichtfertige Borniertheit“ sei die Chance vertan worden, weitere Anschläge des NSU zu verhindern. Aus Sicht Lunnebachs hätten die Ermittler unverzüglich dem Verdacht nachgehen müssen, der Sprengstoffanschlag sei ausländerfeindlich und rechtsextrem motiviert.

Die Anwältin Edith Lunnebach vertritt eine iranische Nebenklägerin. Foto: REUTERS

Monatelange Verzögerung

Der Beginn der Plädoyers der Nebenkläger hatte sich monatelang verzögert. Die Verteidiger der Angeklagten André E. und Ralf Wohlleben, ehemals Vizechef der Thüringer NPD, blockierten seit Mitte September mit einer Serie von Befangenheitsanträgen die Fortsetzung der Schlussvorträge. Anlass war die Entscheidung des 6.Strafsenats, André E. in Untersuchungshaft zu stecken.

Die Bundesanwaltschaft hatte am 12. September am Ende ihres Plädoyers zwölf Jahre Haft für den Neonazi gefordert sowie sofortige Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr. Als die Richter einen Tag später dem Antrag folgten, stellten die Verteidiger über Wochen hinweg zahlreiche Befangenheitsanträge. Der Strafsenat sah sich mehrmals gezwungen, die Hauptverhandlung für längere Zeit zu unterbrechen. Seit dem 12. September konnte der Prozess nur an vier Tagen fortgeführt werden. Die Attacken der Verteidiger blieben jedoch erfolglos. Sämtliche Befangenheitsanträge gegen die wurden von Kollegen abgewiesen.

André E. war aus Sicht der Bundesanwaltschaft am Anschlag auf das iranische Geschäft beteiligt. Er soll das Wohnmobil gemietet haben, mit dem Böhnhardt und Mundlos im Dezember 2000 nach Köln fuhren. Die Bundesanwaltschaft spricht von Beihilfe zu versuchtem Mord an der jungen Iranerin. Die Frau, die als Zeugin im Prozess auftrat, leidet weiter unter den Folgen der Explosion. Aus Angst vor weiteren Angriffen von Rechtsextremisten haben das Opfer und seine Familie schon zu Beginn des Prozesses über Anwältin Lunnebach die Medien gebeten, die Namen in der Berichterstattung nicht zu nennen.