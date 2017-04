Blau. Das ist ihre Farbe. Sonia Lauvard, 33 Jahre alt, hat den blauen Blazer nicht zufällig gewählt, auch nicht den Grundton ihres Halstuches. In ihrem Büro steht neben dem Computer eine Rose mit blau gefärbten Blüten aus Stoff. Es ist das Wahlkampfsymbol des französischen Front National, FN. Und geht es nach Sonia Lauvard, könnte bald das ganze Land politisch neu eingefärbt werden, könnte ihre Parteichefin Marine Le Pen das schaffen, was Lauvard im Kleinen schon gelungen ist: endlich regieren.

Das Büro der Juristin liegt im zweiten Stock eines Gebäudes, das pastellfarben gestrichen ist wie die meisten Häuser im südfranzösischen Fréjus an der Côte d’Azur. Es ist das Rathaus, Sonia Lauvard ist beigeordnete Bürgermeisterin.

Vor drei Jahren hat der rechtsextreme Front National nach den Kommunalwahlen die Macht übernommen. Elf Städte fielen damals an die Partei, Fréjus ist die größte von ihnen. 54000 Menschen leben in der von Hügeln umgebenen Stadt. Im Sommer, wenn die Touristen kommen, sind es viermal so viele.

38 Prozent der Wähler sind noch unentschieden

Die Präsidentschaftswahlen stehen kurz bevor, gerade ist der Wahlkampf in den Endspurt eingetreten. Erstmals in der französischen Geschichte traten Anfang April im Fernsehen sämtliche Kandidaten einer Präsidentschaftswahl gemeinsam auf und diskutierten vor einem Millionenpublikum fast vier Stunden lang über die Arbeitslosigkeit, Europa, Terror, den Sozialstaat und das Bild der politischen Klasse Frankreichs in der Öffentlichkeit. Die erste Runde der Wahl findet am kommenden Sonntag statt. Alle Umfragen deuten darauf hin, dass Marine Le Pen dabei den Einzug in die entscheidende Stichwahl am 7. Mai schafft. Ihr größter Konkurrent, der Mitte-Kandidat Emmanuel Macron, kam im TV-Duell seinerzeit längst nicht mehr so souverän rüber wie bei der ersten Debatte im März. Und überhaupt: Laut Umfragen sind 38 Prozent der Wähler noch unentschieden.

Gebete von Muslimen verglich sie mit der NS-Besatzung Frankreichs

Sonia Lauvard will das ändern. Sie organisiert in diesen Tagen den Wahlkampf für Le Pen in Fréjus und den umliegenden Gemeinden, damit die in den Élysée-Palast einziehen kann. „Wir werden alles tun, damit das gelingt“, sagt sie. Eigentlich ist sie im Rathaus für das Personenstandsregister und Rechtsfragen zuständig. Diese Arbeit muss sie jetzt nebenbei schaffen. Auf ihrem Schreibtisch stapeln sich die Protokolle von Kommunalversammlungen. Viel Zeit hat sie also nicht, ein Foto aus dem Wahlkampf will sie aber doch noch zeigen. Darauf sind ein Dutzend Leute auf einer Treppe im Pariser Senatsgebäude zu sehen. Menschen mit dunkler Hautfarbe sind nicht dabei, was ziemlich bemerkenswert ist, weil Einwanderer aus Nordafrika eine nicht gerade unbedeutende Minderheit in Fréjus und der gesamten französischen Mittelmeerküste bilden. Für den Front National bedeuten die Einwanderer in erster Linie aber etwas anderes: ein effektives Wahlkampfthema. „Wir haben grundsätzlich nichts gegen Muslime“, sagt Sonia Lauvard. Grundsätzlich hatte ihre Chefin Marine Le Pen Gebete von Muslimen in der Öffentlichkeit aber auch schon mit der NS-Besatzung Frankreichs während des Zweiten Weltkriegs verglichen.

Wer verstehen will, warum eine junge Frau wie Lauvard von solcher Radikalität angezogen ist, muss sie in einem ihrer wenigen ruhigen Momente erwischen. An einem regnerischen Sonntag nach einer vollgepackten Arbeitswoche kommt sie in einem Café an der Strandpromenade ins Plaudern. Sie war, erzählt sie, schon immer FN-Wählerin. „Schon bei Jean-Marie Le

Pen hatte ich das Gefühl, dass er zur Einwanderung und zu Sicherheitsfragen die richtigen Dinge sagt.“ Jean-Marie Le Pen

ist der Vater der heutigen Parteichefin. Die allerdings hat mit dem Patriarchen mittlerweile gebrochen, weil der die Gaskammern der Nazis einst als ein „Detail der Geschichte“ verharmlost hatte.

Sonia Lauvard störte sich nicht an diesen Hasstiraden. Sie war gerade 18 geworden, als sie dem alten Le Pen und dem Front National bei der Präsidentschaftswahl von 2002 ihre Stimme gab. Zu Hause, ihre Mutter war Krankenschwester im benachbarten Saint-Raphael, der Vater hat heute einen kleinen Betrieb zur Herstellung von Blechdächern in Paris, sprach man kaum über Politik.

Um sich das Jura-Studium zu finanzieren, kellnerte sie in der Sommersaison in einem Restaurant gleich nebenan. Doch dann kamen mehrere Schicksalsschläge gleichzeitig: die Trennung vom Freund, Todesfälle in der Familie, der Abbruch der Notariatsausbildung, die zu kostspielig war. „Alles brach damals über mir zusammen“, sagt sie.

Mit Ende 20 wird sie vom Front National aufgenommen

Mit Ende 20 wusste sie nicht, wohin mit sich, der Front National nahm sie gerne auf. In´dem Restaurant, in dem sie weiterhin kellnerte, sprach sie einen Mann an, der schon damals zu den aufstrebenden Jungpolitikern des Front National gehörte: David Rachline. Der ist heute Bürgermeister von Fréjus und organisiert gleichzeitig Marine Le Pens Wahlkampf in Paris.

Die Begegnung mit Rachline war für Sonia Lauvard insofern folgenreich, als sie nicht nur Parteimitglied wurde, sondern

später auf lokaler Ebene auch den Internet-Wahlkampf des FN steuerte, der eine wichtige Rolle für die Eroberung des Rathauses

von Fréjus spielte.

Der FN kommt vor allem bei jüngeren Franzosen gut an. Laut Umfragen spielt einer von drei Wählern im Alter zwischen 18 und 25 Jahren mit dem Gedanken, Marine Le Pen die Stimme zu geben. Im Wahlkampf böten Facebook oder Twitter „fantastische Möglichkeiten“, findet Sonia Lauvard, ungefiltert und „ohne Medienzensur“ zu den Wählern durchzudringen. Sie verschweigt

allerdings, dass der FN im Netz auch immer wieder unwahre Behauptungen verbreitet. Zum Beispiel, dass die „Weihnachtsferien“ aus Rücksicht auf die Muslime in Frankreich nun in „Winterferien“ umbenannt worden seien.



Radikale Botschaften mit einem Lächeln

Sonia Lauvard schafft es, die radikalen Forderungen des FN mit einem Lächeln zu verkaufen. „Es kann doch nicht sein, dass Ausländer ohne Papiere medizinische Unterstützung durch den Staat erhalten“, sagt sie dann. Und dass jedes Jahr rund 200.000 Einwanderer legal ins Land kämen und noch einmal so viele illegal.

„Marine hat gesagt, dass sie Quoten festlegen wird.“ Beim 10.000. legalen Einwanderer pro Jahr soll dann Schluss sein.

„Die erste Sache, die passieren muss, ist eine Neuverhandlung mit der EU. Wir werden uns nicht mehr dem Diktat aus

Brüssel unterwerfen“, sagt sie. Lächelnd, auch beim Gedanken daran, dass Marine Le Pen das als Präsidentin vielleicht wirklich

umsetzen könnte. Immerhin, sagt sie zum Abschied, würden doch gerade „die Spielfiguren auf dem weltweiten Schachbrett“

neu aufgestellt. Brexit, Trump – all das beweise, dass es bei vielen Leuten einen Wunsch nach Veränderung gebe.