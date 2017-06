Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel hat das politische Leben von Helmut Kohl gewürdigt. "Helmut Kohl war ein Glücksfall für uns Deutsche", sagte sie. Er habe die historische Dimension der glückhaften Wochen 1989 erkannt und geschickt die Gunst der Stunde genutzt. "Das war höchste Staatskunst im Dienste der Menschen."

Auch ihr Leben habe Kohl beeinflusst. "Ich bin ganz persönlich dankbar, dass es ihn gegeben hat", erklärte Merkel. "So wird er in unserer Erinnerung weiterleben - als großer Europäer und Kanzler der Einheit."

Auch andere aktive und ehemalige Staats- und Regierungschefs weltweit haben nach dem Tod von Helmut Kohl die politischen Leistungen des Ex-Kanzlers hervorgehoben. Ex-US-Präsident Georg H. W. Bush würdigte Kohls Einsatz für die Freiheit. Er sei "einen der größten Staatenlenker von Nachkriegs-Europa" gewesen. "Die Arbeit mit meinem engen Freund an einem friedlichen Ende des Kalten Krieges und der Wiedervereinigung Deutschlands innerhalb der Nato wird für immer einer der größten Freuden in meinem Leben bleiben. Helmut war ein Fels in der Brandung." Sein Leben werde künftige Generationen von Staatschefs beeinflussen und inspirieren.

Nach dem Fall der Mauer hatten Bush und Kohl bei der Erstellung des Zwei-Plus-Vier-Vertrages zusammengearbeitet und so den Weg zur Deutschen Einheit geebnet.

Schröder: "Für seine historische Leistung habe ich größten Respekt"

Gerhard Schröder (SPD) löste Helmut Kohl 1998 als Kanzler ab. Er würdigte Kohl als großen Patrioten und Europäer. „Die Einigung unseres Landes und unseres Kontinents wird auf alle Zeit auch mit seinem Namen verbunden bleiben“, sagte Schröder dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.. „Obwohl wir im Jahr 1998 einen harten Wahlkampf gegeneinander geführt haben und in vielen politischen Fragen weit auseinanderlagen und -liegen habe ich für seine historische Leistung größten Respekt.“ Schröder blieb bis 2005 im Amt und ist nun der einzige noch lebende Altkanzler.



EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte: "Ich bin in großer Trauer über den Tod von Helmut Kohl, meinem engen Freund. Er hat mich auf allen europäischen Wegen geleitet und begleitet."

Der neue französische Staatspräsident Emmanuel Macron würdigte ebenfalls die Leistungen Helmut Kohls. Vor allem hob er seine Bedeutung für die deutsch-französische Freundschaft hervor.

Die FDP würdigte das politische Wirken von Helmut Kohl ebenfalls. "Helmut Kohl war Kanzler der Einheit & leidenschaftlicher Europäer. Er hat eine Generation politisch geprägt. Wir verneigen uns vor ihm", schreibt FDP-Chef Christian Lindner auf Twitter. Mit der FDP koalierte Kohl 18 Jahre.

Auch parteipolitische Gegner würdigten Kohl. SPD-Chef Martin Schulz hat Helmut Kohl "Anerkennung für sein politisches Lebenswerk" gezollt. Kohl habe "historische Weichen für Deutschland und Europa gestellt und sich Verdienste erworben, die Bestand haben und nicht vergessen werden", schrieb Schulz laut einer Mitteilung am Freitag an Kohls Witwe Maike Kohl-Richter. Es sei Kohls "Geistesgegenwart, seinem politischen Mut und seiner Führungsstärke zu verdanken, dass die Wiederherstellung der deutschen Einheit möglich wurde".

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) erklärte: "Es ist ein wirklich großer Deutscher und vor allem ein großer Europäer gestorben."

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat mit Betroffenheit und Trauer auf den Tod von Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl reagiert. „Die Berlinerinnen und Berliner werden nie den Anteil vergessen, den Helmut Kohl an der friedlichen Wiedervereinigung und damit letztlich auch an der Einheit Berlins hatte“, erklärte der SPD-Politiker am Freitag.

„Helmut Kohl hat sich um Deutschland und seine Hauptstadt verdient gemacht“, sagte Müller weiter. „Wir denken an diesem Tag daher auch daran, dass er stets an Berlin als Hauptstadt festgehalten und sich in der Debatte um den Sitz von Parlament und Regierung klar zum Umzug nach Berlin bekannt hat.“

Gysi: "Ich bin auch ein bisschen traurig"

Linke-Politiker Gregor Gysi sagte: "Ich bin auch ein bisschen traurig." Gemeinsam mit Francois Mitterand habe Kohl die Einigung Europas vorangebracht. Die Wiedervereinigung hätte es vermutlich auch ohne Kohl gegeben. "Aber anders", sagte Gysi. "Er war offensichtlich ein guter Verhandler."

"Man kann sich nur vor seinen historischen Leistungen verneigen. Als Pfälzer, Deutscher, Europäer prägte er eine Ära", twitterte Reinhard Bütikofer (Grüne).

