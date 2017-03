DresdenEin oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag das Privatauto des umstrittenen Dresdner Politikprofessors Werner Patzelt angesteckt. Am Wagen entstand Totalschaden, sagte eine Sprecherin des für extremistische Straftaten zuständigen Operativen Abwehrzentrums der sächsischen Polizei. Es werde in alle Richtungen ermittelt, ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen.

Das Fahrzeug vom Typ Mitsubishi war abgestellt an der Kreuzung Niederwaldstraße/Ecke Voglerstraße in der Nähe des Wohnhauses von Patzelt im Stadtteil Blasewitz. Der Notruf bei der Feuerwehr ging um 1.50 Uhr in der Nacht ein. Die Polizei hat um eine genaue Nennung des Tatorts gebeten, um leichter Zeugen finden zu können.

Patzelt hat mehrere Studien zur fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung, die in Dresden ihren Stammsitz hat, erstellt. Auch Kollegen der Technischen Universität haben Patzelt immer wieder als "Pegida-Versteher" kritisiert.

Sachsens SPD-Chef und Wirtschaftsminister Martin Dulig nannte den Brandanschlag auf das Auto Patzelts inakzeptabel. "Gewalt ist keine legitime Form der Kritik", twitterte er.