Unter enormen Sicherheitsvorkehrungen hat in Brüssel der Prozess gegen den einzigen überlebenden mutmaßlichen Attentäter der Anschläge von Paris im November 2015, Salah Abdeslam, begonnen. Zum Auftakt hat der 28-Jährige die Aussage verweigert. „Ich möchte nicht auf Fragen antworten“, sagte er am Montag auf Fragen des Gerichts. Sein Schweigen bedeute nicht, dass er kriminell sei. „Das ist meine Verteidigung“, sagte er. Die Richter sollten ihn nach eigenem Ermessen beurteilen, er vertraue auf Allah: „Ich habe keine Angst vor Ihnen“.

Abdeslam soll zur Terrorzelle gehören, die die schweren Anschläge in Paris im November 2015 und in Brüssel im März 2016 verübte. Angeklagt ist der Franzose mit marokkanischen Wurzeln jetzt aber zunächst wegen eines Feuergefechts mit der Polizei in Brüssel vor seiner Festnahme 2016. Ihm und einem 24-jährigen Mitangeklagten werden deswegen versuchter Mord und andere Delikte vorgeworfen.

Mit Komplizen auf Polizisten geschossen

Als er bei einer Razzia im Brüsseler Viertel Forest am 15. März 2016 aufgespürt wurde, soll er mit Komplizen auf Polizisten geschossen und mehrere Beamte verletzt haben. Drei Tage nach dieser Schießerei wurden Abdeslam und der jetzt mitangeklagte Tunesier Soufien Ayari im Viertel Molenbeek gefasst. Ihnen wird im jetzt gestarteten Prozess unter anderem versuchter Polizistenmord vorgeworfen.

Hunderte schwerbewaffnete und zum Teil maskierte Mitarbeiter von Polizei und Streitkräften sicherten zum Prozessauftakt den Brüsseler Justizpalast. Bei der Ankunft des Angeklagten kreiste ein Helikopter mit Suchscheinwerfern über dem Gebäude. Gepanzerte Fahrzeuge waren in der Nähe postiert.

Sprengstoffgürtel zündete offenbar nicht

Zum Prozessauftakt wurde Abdeslam zunächst zu seiner Identität befragt. Es wurde mit Spannung erwartet, inwieweit der Mann mit den Justizbehörden kooperieren will.

Abdeslam gilt als der einzige Überlebende der Selbstmordkommandos, die am 13. November 2015 die Pariser Terrorwelle mit 130 Toten verübten. Er soll selbst einen Sprengstoffgürtel gehabt, aber nicht gezündet haben. Stattdessen soll er nach Belgien geflohen und untergetaucht sein. Monatelang galt er als meistgesuchter Mann Europas.

Video 00:20 Min. Angeklagter Abdeslam auf dem Weg zum Prozess in Belgien

Abdeslam organisierte nach Erkenntnissen der Ermittler zwei Mietautos und zwei Zimmer für die Kommandos, die an dem ungewöhnlich milden Herbstabend ein Blutbad in der Konzerthalle Bataclan und auf den Terrassen mehrerer Restaurants und Bars anrichteten.

Der Prozess in Brüssel steht zunächst nicht in Verbindung mit den Pariser Anschlägen. Die Verhandlung soll bis Freitag dauern. Richter Hennart zufolge möchte Abdeslam während des Prozesses weder fotografiert noch gefilmt werden. Wann das Verfahren in Frankreich beginnt, ist noch offen. (dpa/AFP)