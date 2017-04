Bei einem möglichen Anschlag in einer Stockholmer Einkaufszone sind der Polizei zufolge mindestens drei Menschen getötet worden als ein Lastwagen zunächst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gefahren ist. Die Sicherheitskräfte erklärten, zahlreiche weitere Menschen seien verletzt worden. Schwedens Regierung spricht von einer Terrortat. "Schweden ist angegriffen worden. Alles deutet auf eine Terrortat hin", sagte Ministerpräsident Stefan Löfven dem schwedischen Fernsehen. Eine verdächtige Person soll festgenommen worden sein, berichten schwedische Medien.



Der Lastwagen, der von einer Brauerei stammt, soll den Berichten zufolge gegen 15 Uhr zunächst an der Kreuzung der beiden Einkaufsstraßen Drottninggatan und Kungsgatan in eine Menschenmenge gefahren sein. Anschließend habe er seine Fahrt fortgesetzt und sei in das Kaufhaus Åhlens gerast. SVT-Reporter vor Ort berichteten von einem Brand auf der Einkaufsstraße und völligem Chaos. Durch die Stadt fahre ein Polizeiwagen, aus dem Polizisten „Warnung vor einer Terrortat“ riefen. Ärzte seien vor Ort angekommen, um sich um die Verletzten zu kümmern. Zu sehen waren zahlreiche Polizeifahrzeuge und Krankenwagen.

Die Zeitung "Aftonbladet" zeigte Bilder von abgedeckten Körpern am Ort des Geschehens. "Ich habe mindestens drei Tote gesehen, aber es gibt vermutlich mehr", sagte der Reporter. Bislang sind drei Todesopfer und acht Verletzte offiziell bestätigt. Der TV-Sender SVT berichtete, die Polizei behandele den Vorfall als möglichen Terrorangriff. Die Polizei warnte die Bevölkerung davor, die Innenstadt zu betreten, und forderte dazu auf, in geschlossenen Räumen zu bleiben. Sie riegelte das Parlamentsgebäude, den Regierungssitz und das Königsschloss ab. Der U-Bahn-Verkehr wurde eingestellt, der Stockholmer Hauptbahnhof geräumt.

Video 00:20 Min. Mehrere Tote bei Lkw-Anschlag in Stockholm

Zunächst gab es auch Berichte über Schüsse, was sich jedoch nicht bestätigte.

Lkw wurden mehrfach als Waffe genutzt

Deutsche Sicherheitskreise halten in einer ersten Reaktion einen weiteren Anschlag nach dem Muster in Nizza und Berlin für möglich. "Generell gilt: Die islamistische Terrorszene will dem Westen zeigen, ihr seid nirgendwo sicher", sagte ein hochrangiger Experte dem Tagesspiegel. Es sei zudem nicht auszuschließen, dass nun auch Al Qaida die Methode der Lkw-Anschläge nutze, "um mithalten zu können". Die Anschläge in Nizza und Berlin verübten Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat". (Tsp mit Agenturen)

Alle aktuellen Informationen finden Sie auch in unserem Newsblog.