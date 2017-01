Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen hält sich bei der Kritik an der Dresdner Rede seines Parteifreundes Björn Höcke auffallend zurück - und versucht sich in der ausgleichenden Rolle. Meuthen sagte der "Bild"-Zeitung: "Ich sehe Anlass zu Tadel an dieser Rede, nicht jedoch zu weiter reichenden Maßnahmen." Die Aussagen Höckes in seiner Rede seien nicht antisemitisch. "Björn Höcke ist kein Antisemit", auch seine Aussagen in Dresden seien nicht antisemitisch. Die Frage, ob er einen Rücktritt von Meuthen fordere, beantwortet der Parteichef mit Nein. Manche der Äußerungen teile er, andere nicht.

Höcke hatte am Dienstagabend auf Einladung der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative eine Rede gehalten, die in der eigenen Partei polarisiert. Anders als Meuthen war dessen Ko-Vorsitzende Frauke Petry sehr klar auf Distanz gegangen. "Björn Höcke ist mit seinen Alleingängen und ständigen Querschüssen zu einer Belastung für die Partei geworden", hatte sie der rechten Zeitung "Junge Freiheit" erklärt.

Höcke hatte von einer "dämlichen Bewältigungspolitik" gesprochen und eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert. Bis jetzt sei der deutsche Gemütszustand der "eines total besiegten Volkes", sagte er vor rund 500 Anhängern im Ballhaus Watzke. Mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin erklärte er: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat." Und damit nicht nur den Zentralrat der Juden, den israelischen Botschafter in Berlin und den Jüdischen Weltkongress empört - sondern Politiker aller Bundestagsparteien, unter ihnen Vizekanzler und SPD-Chef Sigmar Gabriel. Höcke selbst wies die Kritik an seiner Rede als "bösartig und bewusst verleumdend" zurück.

In der AfD selbst läuft die Debatte weitgehend nach bekannten Mustern - dass in der Reihe der Petry-Kritiker neben Petry auch ihr Ehemann, der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende Marcus Pretzell, in vorderster Front steht, ist wenig überraschend. Dass der stellvertretende Parteivorsitzende Alexander Gauland den Thüringer in Schutz nimmt, kommt ebenfalls nicht unerwartet - er hatte Höcke sogar für das Spitzenteam zur Bundestagswahl ins Gespräch gebracht. Erst danach gab Höcke bekannt, dass er im Herbst gar nicht antreten will.

Sachsens AfD-Generalsekretär: "Sehr unschöner" Auftritt

Überraschend ist allenfalls die Wortmeldung von André Poggenburg, Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt. Er zählt zu den Bündnispartnern von Höcke, sagte aber dennoch, dessen Äußerungen seien "unglücklich und nicht zielführend". Den Menschen brenne momentan die aktuelle Asylpolitik unter den Nägeln und nicht die Geschichtspolitik. Mit Dirk Driesang legte ein AfD-Vorstandsmitglied Höcke den Rücktritt nahe. Driesang ist allerdings in der AfD bisher öffentlich kaum in Erscheinung getreten, sein Zwischenruf dürfte deshalb wenig Gewicht haben. "Ziehen Sie die Konsequenzen, ändern Sie sich oder gehen Sie; ersparen Sie der Partei eine elendigliche Quälerei im Wahljahr!“, schrieb Driesang in einem Brief an Höcke, den er anschließend breit streute.



Vor allem für Höckes Parteifreunde in Sachsen - zu ihnen zählt Petry, die dort auch Partei- und Fraktionschefin ist - war der Auftritt in Dresden eine besondere Provokation. Sie sind inzwischen nur noch genervt von dem Thüringer, der seinen Auftritt am Dienstagabend mit der sächsischen Landespartei "nicht abgesprochen" habe, wie der Landesgeneralsekretär und Petry-Vertraute Uwe Wurzlitzer sagte.

Hat sich Höcke denn nicht an das vor Weihnachten in einer Telefonkonferenz des AfD-Bundesvorstandes beschlossene Strategiepapier gehalten, laut dem man die anderen Parteien mit "sorgfältig geplanten Provokationen" zu nervösen und unfairen Reaktionen verleiten will? Wurlitzer widerspricht heftig. "Mit diesem Strategiepapier ist nicht im Ansatz das gemeint, was Herr Höcke in Dresden vom Stapel gelassen hat", sagte er dem Tagesspiegel. Im Strategiepapier heißt es: "Klamauk, Negativismus um jeden Preis und Hetze haben bei der AfD keinen Platz." Wurlitzer nennt die Äußerungen von Höcke "unmöglich", weit über eine Provokation hinausgehend. Den Auftritt insgesamt bewertet er als "sehr unschön".

Die Rede von Björn Höcke in Dresden im Wortlaut hier.