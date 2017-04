Bei einem Anschlag in einer Stockholmer Einkaufszone sind der Polizei zufolge mindestens vier Menschen getötet worden als ein Lastwagen zunächst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gefahren ist. Die Sicherheitskräfte erklärten, 15 weitere Menschen seien verletzt worden, zum Teil schwer. Schwedens Regierung spricht von einer Terrortat. "Schweden ist angegriffen worden. Alles deutet auf eine Terrortat hin", sagte Ministerpräsident Stefan Löfven dem schwedischen Fernsehen. Eine verdächtige Person soll festgenommen worden sein, berichten schwedische Medien.

Was wir wissen

Die Tat: Um 14:55 Uhr ging nach Angaben der Sicherheitspolizei der Notruf ein, dass im Herzen Stockholms ein Lastwagen in eine Menschenmenge gefahren sei und viele Menschen verletzt habe. Anschließend fuhr der Lastwagen in ein Kaufhaus. Der Lastwagen soll Berichten zufolge zunächst an der Kreuzung der beiden Einkaufsstraßen Drottninggatan und Kungsgatan in eine Menschenmenge gefahren sein. Anschließend habe er seine Fahrt fortgesetzt und sei in das Kaufhaus Åhlens gerast. SVT-Reporter vor Ort berichteten von einem Brand auf der Einkaufsstraße und völligem Chaos.

Das Tatfahrzeug: Der Laster gehört einer Brauerei. Ein Sprecher sagte im schwedischen Radio, der Fahrer habe gerade ein Restaurant beliefern wollen, als ein Maskierter vorne in die Fahrerkabine gesprungen und mit dem Wagen weggefahren sei.

Die Opfer: Es gab nach vorläufigen Angaben vier Tote und 15 Verletzte.

Der Festgenommene: Bei dem Festgenommenen handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen Mann, der mit Beschreibungen einer Person übereinstimmt, die sich in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben soll. Bilder dieses Mannes hatte die Polizei auf einer Pressekonferenz gezeigt.

Was wir nicht wissen

Der Festgenommene: Ob es sich bei dem Mann um den Täter handelt, ist nach wie vor unklar. Die Polizei wollte auch nicht sagen, ob er schon vorher im Visier der Ermittler stand.

Der oder die Täter: War es ein Einzeltäter? Oder hatte der Fahrer des Lastwagens Komplizen? Die Polizei ließ das am Abend ausdrücklich offen.

Der Tatablauf: Unmittelbar nach der Todesfahrt des Lastwagens gab es Gerüchte über Schüsse in der Stockholmer Innenstadt. Das bestätigte die Polizei aber nicht.

Die Flucht: Wie und wohin konnte der Täter zunächst flüchten?

Das Tatmotiv: Die Polizei geht ebenso wie Ministerpräsident Stefan Löfven von einem Terroranschlag aus. Aber auch wenn vieles dafür spricht: Bewiesen ist das noch lange nicht, es könnte theoretisch auch eine Amokfahrt gewesen sein. Deutsche Sicherheitskreise halten in einer ersten Reaktion einen weiteren Anschlag nach dem Muster in Nizza und Berlin für möglich. "Generell gilt: Die islamistische Terrorszene will dem Westen zeigen, ihr seid nirgendwo sicher", sagte ein hochrangiger Experte dem Tagesspiegel. Es sei zudem nicht auszuschließen, dass nun auch Al Qaida die Methode der Lkw-Anschläge nutze, "um mithalten zu können". Die Anschläge in Nizza und Berlin verübten Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat".

