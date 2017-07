Die Stellvertreterin von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke, Steffi Brönner, ist zurückgetreten. Wie die "Thüringer Allgemeine" berichtet, wirft sie der Landespartei vor, rechtsextremes Gedankengut "salonfähig" werden zu lassen. "Die AfD besetzt in Thüringen zentrale Funktionen mit Personen, die in ihrer Vergangenheit tief im rechtsextremistischen Bereich tätig waren", sagte Brönner. Thüringens AfD-Sprecher Torben Braga bestätigte auf Tagesspiegel-Anfrage den Rücktritt.

Keiner ihrer Vorstandskollegen könne in der Sache von Unwissenheit sprechen, sagte Brönner der "Thüringer Allgemeinen", die sich bei ihrer Kritik an der Seite von AfD-Bundeschefin Frauke Petry sieht. "Eine ganz normale zweiminütige Internetrecherche zeigt die entsprechende Vergangenheit auf", erklärte sie. "Es drängt sich für mich unweigerlich der Verdacht auf, dass diese Personen bewusst in entsprechende Funktionen berufen worden sind."

Anstoß für Brönners Alarmruf ist dem Zeitungsbericht zufolge ein Vorgang aus dem südthüringischen Ort Themar, wo zwei Konzerte mit rechtsextremem Hintergrund stattfinden sollten. Mit involviert war das AfD-Mitglied Bodo Dressel. Dressel wollte den Veranstaltern die Fläche zur Verfügung stellen. Er hat seinen Austritt aus der Partei angekündigt - unklar war nach Parteiangaben vom Mittwoch, ob er schon vollzogen ist.

In einem parteiinternen Schriftstück, dass der "Thüringer Allgemeinen" vorliegt, warnt Brönner die AfD-Bundesspitze, untätig zu bleiben. Es sei wichtig, "dass wir uns klar von rechtsextremem Gedankengut, Rechtsrock-Veranstaltungen, Werten, Vorstellungen von Personen, die diese Konzerte veranstalten und besuchen, deutlich abgrenzen, und zudem diese Werte und Gesellschaftsvorstellungen nicht teilen."

AfD-Vize Möller: "Nazi-Problem? Totaler Nonsens"

Thüringens AfD-Chef Höcke befand sich am Mittwoch im Urlaub und wollte den Vorgang nicht kommentieren. Sein Stellvertreter Stefan Möller sagte, der Rückzug von Brönner sei "sehr schade und enttäuschend". Möller führte die Entscheidung von Brönner auf persönliche Enttäuschung zurück. In einem Rundbrief an die Mitglieder warf die AfD-Landesspitze Brönner vor, der Partei "bewusst einen schweren Schaden im Vorfeld der Bundestagswahl im September" zugefügt zu haben.

Brönner sei mit ihrer Bewerbung für einen aussichtsreichen Listenplatz bei der Bundestagswahl gescheitert und habe sich von einer "300-prozentigen Höckejanerin" - die sie nach der Höcke-Rede im Januar im Dresdner Ballhaus Watzke noch gewesen sei - zur angeblichen Verbündeten von Petry gewandelt, sagte Möller dem Tagesspiegel. "Das ist ein durchsichtiges Manöver", sagte Möller. Der AfD-Vize warf seiner bisherigen Kollegin vor, ihre Kritik nie im Landesvorstand thematisiert zu haben.

Möller bestritt, dass die Vorwürfe, rechtsextremes Gedankengut werde in der AfD salonfähig, berechtigt seien. Er verwies auf zwei laufende Parteiausschlussverfahren gegen einfache AfD-Mitglieder in Thüringen - in einem Fall geht es um Verbindungen zum rechtsextremen Pegida-Ableger Thügida, im anderen um andere Kontakte ins Neonazi-Milieu. Die AfD stehe für eine klare Abgrenzung in den rechtsextremen Bereich, jedoch "auf der Basis von Fakten und nicht auf Grundlage von unseriösen und nebulösen Behauptungen". Möller sagte: "Bei uns gibt's kein Nazi-Problem in der AfD. Das ist totaler Nonsens."

Verfahren gegen Björn Höcke und Jens Maier

Gegen Höcke selbst läuft seit einigen Wochen ein Parteiausschlussverfahren - allerdings mit vagen Aussichten auf Erfolg. Die Bundesspitze unter Petry begründet es unter anderem mit dem Vorwurf, Höcke habe unter Pseudonym die rechtsextreme NPD gelobt.

In Sachsen haben Petry und der sächsische AfD-Generalsekretär Uwe Wurlitzer den Parteiausschluss des AfD-Bundestagskandidaten Jens Maier beantragt, der Richter am Dresdner Landgericht ist. Im Ausschlussantrag schreiben Petry und Wurlitzer: "Der Antragsgegner lobt mehrfach und beharrlich die NPD und ist sich dabei der Tatsache bewusst, dass es sich um eine verfassungsfeindliche Partei handelt." In Sachsen-Anhalt hatte der Landtagsabgeordnete Jens Diederichs seinen Fraktionsaustritt Anfang Juni mit einem "Rechtsruck" der AfD-Fraktion begründet und dabei unter anderem auf Kontakte zur rechtsextremen "Identitären Bewegung" hingewiesen. (mit dpa)