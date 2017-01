- Donald Trump ist 45. US-Präsident.

- Die Regierungszeit von Barack Obama ist beendet.

- In Washington und anderen Städten gibt es Proteste gegen Trump.

- Wir berichten über die Ereignisse des Tages in einem Blog - mit dabei: Experten-Einschätzungen von Jacob Heilbrunn (Chefredakteur "National Interest") und Rüdiger Lentz (Chef Aspen Institute Berlin).

- Die Ereignisse vom Vortag der Amtsübergabe können Sie hier nachlesen.

- Was am Samstag geschieht, begleiten wir in einem neuen Newsblog an dieser Stelle.

(mit Agenturen)