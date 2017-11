Unmittelbar vor Beginn der Weltklimakonferenz in Bonn an diesem Montag hat Grünen-Chefin Simone Peter größere Anstrengungen bei m deutschen Klimaschutz gefordert. "Die Weltklimakonferenz in Bonn ist eine Chance für den internationalen Klimaschutz, die Gastgeber Deutschland nicht leichtfertig verspielen darf", sagte Peter dem Tagesspiegel. Industrieländer wie Deutschland mit einem hohen Anteil von Kohlekraftwerken und einem entsprechend hohen Pro-Kopf-Kohlendioxid-Ausstoß seien verpflichtet voranzugehen und die selbstgesteckten Klimaziele zu erreichen. "Deshalb sind der Kohleausstieg und der beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren Energien unverzichtbar", sagte Peter.

Deutschland könne sich nicht mit den Fidschiinseln an einen Tisch setzen und den Klimaschutz weiter ignorieren. Als "unverantwortlich" bezeichnete Peter Äußerungen von FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff, der davor gewarnt hatte, dass mit der Einhaltung der Klimaziele energieerzeugende Betriebe und Industriebetriebe stillgelegt würden. Das sei angesichts der riesigen Stromüberkapazitäten "nicht nur völlig falsch, sondern verkennt auch die ökonomischen Möglichkeiten der Energiewende, die bislang 340.000 Arbeitsplätze geschaffen hat", sagte Peter.

Lambsdorff, der an den Sondierungsgesprächen zur Bildung einer neuen Regierungskoalition teilnimmt, hatte zuvor erneut Bedenken geäußert, ob das nationale deutsche Klimaschutzziel für 2020 erreicht werden kann. Dies sieht vor, die Treibhausgasemissionen um 40 Prozent verglichen mit dem Stand von 1990 zu verringern. Für die Grünen ist dieser Punkt für eine Regierungsbeteiligung zentral.

Die Ziele von 2020 könne niemand erreichen, "ohne dass wir derartig massiv Betriebe in Deutschland stilllegen und zwar nicht nur energieerzeugende Betriebe, sondern auch Industriebetriebe, dass das einem industriellen Selbstmord gleichkäme", sagte Lambsdorff im Deutschlandfunk. Für die FDP sei das Zwei-Grad-Ziel bis 2050 entscheidend. Das Pariser Klimaschutzabkommen sieht vor, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad - möglichst auf 1,5 Grad - im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu beschränken. Es müsse ein Pfad entwickelt werden, dass Klima zu schützen, ohne an wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit einzubüßen, sagte Lambsdorff. Es gehe um die Arbeitsplätze von Millionen Menschen in Deutschland. Die FDP sei nicht bereit, "das zu opfern für ein Ziel, mit dem wir im globalen Kontext nur einen minimalen Beitrag leisten". (mit dpa)