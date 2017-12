Israel schwankt zwischen Euphorie, Kritik und Furcht. Da sind zum einen jene, die bereits den Wahlsieg Trumps als eigenen Sieg verbucht haben, die von einer Zeitenwende sprachen, dem Beginn einer neuen pro-israelischen Nahostpolitik der USA – und die in Jerusalem Plakate aufhängten mit der Aufschrift: „Masel tov zu Ihrer Entscheidung, Ihre Botschaft nach Jerusalem zu verlegen“. Genau das hatte Donald Trump im Wahlkampf bereits versprochen.

So ist nun die Freude groß, dass das Weiße Haus Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkennen will. Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte, Israels nationale und historische Identität werde damit anerkannt. Aber auch Oppositionspolitiker Jair Lapid von der Partei Jesch Attid begrüßte Trumps Pläne und sagte, es sei an der Zeit, das Richtige zu tun. Und der Likud-Abgeordnete Jehuda Glick twitterte, man dürfe sich nicht von den Drohungen der Terroristen einschüchtern lassen.

Auch auf israelischer Seite gibt es Kritik

Doch es gibt auf israelischer Seite eben auch jene, die nicht so leichtfertig die Sicherheit des Landes aufs Spiel setzen möchten und darauf beharren, dass Jerusalems Status im Kontext von Friedensverhandlungen geklärt werden muss. So schrieb eine Gruppe ehemaliger israelischer Diplomaten, Akademiker und Friedensaktivisten bereits am Montag in einem Brief an Amerikas Nahost-Gesandten Jason Greenblatt, sie seien besorgt über Trumps Schritt.

Spricht man mit Israelis abseits der politische Bühne, können die den Wunsch nach einem Umzug der Botschaft nicht verstehen. Der Tenor: Dafür riskieren wir neue Gewalt in Jerusalem? Wo es gerade wieder ruhig geworden ist? Tatsächlich hat sich die „Messerintifada“ von 2015 und 2016 – die ja noch nicht einmal ein wirklicher Aufstand der Massen war, sondern eine Reihe vereinzelter Messerattacken auf Israelis – wieder gelegt.

Die Krise um die Metalldetektoren an den Eingängen zum Tempelberg diesen Sommer war ebenfalls nach wenigen Wochen wieder beendet. Das könnte sich nun ändern. Berichten zufolge bereiten sich die israelischen Sicherheitskräfte bereits auf Proteste, Gewalt und mögliche Terroranschläge vor. Doch der Polizei zufolge gibt es bislang keine besonderen Vorkehrungen in Jerusalem. Auf Veränderungen der Sicherheitslage würde man entsprechend reagieren.

Die Palästinenser sind nun in Zugzwang

Marc Frings, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah, rechnet aber vorerst nicht mit einem Flächenbrand. „Es wird symbolische Proteste geben.“ Vor allem am Freitag nach den Gebeten könnte es in Jerusalem zu Unruhen kommen. Aber Frings verweist auch auf den Streit um den Tempelberg im Sommer. Damals ging es für die Menschen ganz konkret um Metalldetektoren, die israelische Sicherheitskräfte an den Eingängen zum Heiligtum aufgestellt hatten. Die Entscheidung in Sachen Botschaftsumzug sei hingegen erst einmal die rhetorische Weiterentwicklung einer bekannten Position. Dennoch, sagt Frings, werde die politische Führung in Ramallah um Präsident Mahmud Abbas reagieren müssen, um ihre Forderung nach einem eigenen Staat mit Ostjerusalem als Hauptstadt gegenüber dem eigenen Volk und der internationalen Staatengemeinschaft zu bekräftigen.