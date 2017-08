Angesichts womöglich massenhafter, regelwidriger Datenspeicherung beim Bundeskriminalamt (BKA) hat der netzpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag Konstantin von Notz eine Generalrevision der BKA-Datenbanken gefordert. „Diese muss sofort erfolgen. Nur relevante, auf Grundlage klarer Tatbestände erhobene Daten dürfen gespeichert, alle anderen müssen gelöscht werden“, sagte Notz dem Tagesspiegel. Das im April verabschiedete BKA-Gesetz müsse zum Teil ausgesetzt werden, da es ein Zusammenführen verschiedener BKA-Datenbanken vorsehe. Das würde der Sicht von Notz das Problem potenzieren.

„Da fließen in gigantische Datenmühlen irgendwelche Infos ein, aus denen sich Verdachtsmomente begründen, gegen die sich der einzelne nicht wehren kann – und von denen er oft noch nicht einmal erfährt.“ Die Fälle der zu Unrecht vom Hamburger G20-Gipfel ausgeschlossenen Journalisten hätten das offengelegt. „Das Bundesinnenministerium ist in der Pflicht diese Fehlentwicklungen zu korrigieren“, sagte Notz. Seine Fraktion halte sich alle parlamentarischen Mittel offen – wozu auch das Einberufen eines Untersuchungsausschusses gehört.

Auch der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stephan Mayer (CSU), sieht angesichts der Datenaffäre beim "dringenden Handlungsbedarf". Es seien in den Fällen der zu Unrecht vom Hamburger G20-Gipfel ausgeschlossenen Journalisten "ganz unterschiedliche Fehlerquellen" ausgemacht worden, denen nun "sehr intensiv nachgegangen werden" müsse, sagte Mayer am Donnerstag im Deutschlandfunk. Tätig werden müssten "das BKA, aber auch alle Länder und die Landessicherheitsbehörden".

32 Journalisten wurden Akkreditierungen entzogen

Das Bundesinnenministerium hatte am Mittwoch eingestanden, dass mindestens vier Journalisten Anfang Juli die Akkreditierungen für den G20-Gipfel in Hamburg zu Unrecht entzogen worden waren. In keinem der Fälle soll der Fehler allerdings beim BKA selbst gelegen haben. Vielmehr sollen andere Behörden auf Bundes- und Länderebene verantwortlich sein.

Insgesamt waren in Hamburg 32 Journalisten die Akkreditierungen entzogen worden. Eine ARD-Recherche ergab nun, dass allein in der BKA-Fallgruppe zur inneren Sicherheit derzeit 109.625 Menschen und mehr als eine Million Datensätze zu Delikten gespeichert sein sollen, was eine Debatte über womöglich massenhafte illegale Datenspeicherung auslöste. Justizminister Heiko Maas (SPD) hatte von „schwerwiegenden Vorwürfen“ gesprochen und eine sorgfältige Aufklärung gefordert.



Mayer sagte am Donnerstag, den aufgedeckten Fehlern müsse nun "sehr akribisch und sehr sorgfältig" nachgegangen werden. Niemand solle sich aber "in irgendwelchen Spekulationen ergehen, dass es hunderttausendfachen oder millionenfachen Missbrauch gibt von Daten durch das BKA oder durch andere Sicherheitsbehörden", warnte der CSU-Politiker. (mit AFP)