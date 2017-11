AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland hält eine künftige Regierungsbeteiligung seiner Partei für möglich. "Ich will die AfD nicht anschlussfähig machen. Um Gottes Willen", sagte Gauland dem Tagesspiegel - aber "wenn man auf Augenhöhe verhandelt", komme eine Koalition in Frage. Mit knapp 13 Prozent bei der Bundestagswahl sei die AfD noch nicht so weit. "Aber wir glauben, dass die Politik der anderen Parteien so falsch ist, dass immer mehr Menschen uns wählen. Und wenn wir dann eine bestimmte Stärke erreicht haben, können wir auch Verantwortung übernehmen."

Niemand habe gedacht, "dass Frau Merkel die Torheit begeht und eine Million Menschen in dieses Land lässt". Das aber habe die AfD groß gemacht. "Wer weiß, welche Torheiten die Regierenden in Zukunft begehen", sagte Gauland. Das Wählerverhalten sei volatil. "In Sachsen ist die AfD inzwischen stärkste Partei. Da kann es schnell passieren, dass jemand von der AfD Ministerpräsident wird."

Das Interview mit Alexander Gauland lesen Sie am morgigen Sonntag in der Print-Ausgabe des Tagesspiegels oder heute ab 19.30 Uhr im Tagesspiegel-E-Paper.