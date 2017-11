Für den studierten Germanisten Bruno Le Maire ist es nicht schwer, sich ein Bild vom Kurs der FDP zu machen. Er habe alle Interviews des FDP-Chefs Christian Lindner gelesen, sagte Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Le Maire am Mittwoch bei einem deutsch-französischen Forum der Zeitungen „Handelsblatt“ und „Les Echos“ in Berlin. Die Haltung der FDP ist in Frankreich insofern von Interesse, als Staatschef Emmanuel Macron gesagt haben soll: „Wenn Merkel sich mit den Liberalen verbündet, bin ich tot.“ Mitten in den laufenden Jamaika-Gesprächen trifft sich Le Maire am Mittwoch nun mit dem geschäftsführenden Finanzminister Peter Altmaier (CDU), Grünen–Chef Cem Özdemir – und eben mit Lindner, dessen Partei Macrons Pläne für neue Finanztöpfe in der Euro-Zone äußerst skeptisch sieht. „Ich bin gekommen, um unsere Positionen anzunähern“, sagte der Finanzminister aus Frankreich vor dem Treffen mit dem FDP-Chef.



Le Maire will mit Lindner über Euro-Rettungschirm ESM sprechen

Le Maire kündigte an, er werde mit dem FDP-Chef über den Euro-Rettungsmechanismus ESM sprechen. Möglicherweise rennt er damit ein Tür ein, die zumindest schon ein Spaltbreit geöffnet ist: Während die Liberalen noch im Wahlkampf eine Abschaffung des ESM gefordert hatten, aus dem das demnächst auslaufende Griechenland-Hilfspaket finanziert wird, so deutete FDP-Vize Wolfgang Kubicki zuletzt Kompromissbereitschaft an. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstützt Überlegungen, den ESM zu einem Europäischen Währungsfonds auszubauen, der Euro-Krisenstaaten im Notfall helfen könnte. In dieselbe Richtung gingen am Mittwoch nun auch die Überlegungen des Franzosen Le Maire. Bei einem Ausbau des ESM gehe es nach seinen Worten nicht darum, dass einzelne Länder für die „Schlampereien“ anderer Mitglieder geradestehen müssten. Frankreich setze sich dafür ein, dass die Mitgliedstaaten der Euro-Zone ihre Schulden verringerten, versuchte er Sorgen in den Reihen der Liberalen zu beschwichtigen, denen zufolge Macrons Pläne zur Stärkung der Währungsunion in eine „Transferunion“ münden könnten.



Le Maire fordert "einen zusätzlichen Schritt" bei EU-Integration

Nach den Worten von Le Maire befindet sich die Euro-Zone an einer Wegscheide. Entweder legten die Mitgliedstaaten den Rückwärtsgang ein und gäben das Projekt der Gemeinschaftswährung auf. Er unterstütze diese Option zwar nicht, aber eine derartige Entscheidung wäre „schlüssig“, sagte der Finanzminister. Um der Gefahr einer Auflösung der Währungsunion zu begegnen, sei es deshalb an der Zeit, „einen zusätzlichen Schritt“ bei der europäischen Integration zu gehen.