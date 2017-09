Die Durststrecke des 1. FC Union Berlin hält an. Beim SV Sandhausen verlor der Zweitligist am Dienstag vor 4893 Zuschauern verdient 0:1 (0:0). Damit wartet die Mannschaft von Jens Keller seit fünf Spielen auf einen Sieg. Der Abstand zu den direkten Aufstiegsplätzen könnte am Mittwoch bereits auf sieben Punkte wachsen.

In Sandhausen rotierte Keller gleich auf fünf Positionen – Toni Leistner und Felix Kroos standen angeschlagen gar nicht im Kader – und das zahlte sich nicht aus. Die Berliner zeigten das schwächste Spiel der bisherigen Saison und hatten im gesamten Spiel keine einzige klare Torchance. Sandhausen verteidigte diszipliniert und war auch offensiv deutlich gefährlicher. Tsp