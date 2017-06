Torwart Steve Kroll verlässt den Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin und wechselt zu Wormatia Worms. Der 20-Jährige war bereits vergangene Saison an den Regionalligisten ausgeliehen und unterschrieb nun einen Kontrakt bis 2018 in Worms. Sein Vertrag bei Union wurde aufgelöst, wie die Berliner am Samstag mitteilten.

Kroll spielte fast zehn Jahre bei Union und spielte dabei unter anderem in der B-Junioren-Bundesliga und in der mittlerweile abgemeldeten zweiten Mannschaft in der Regionalliga. (Tsp/dpa)