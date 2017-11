Derart verrückte Fußballspiele wie die 3:4-Niederlage des 1. FC Union Berlin vor einer Woche in Heidenheim sind eigentlich selten, der Berliner Zweitligist wird zum Missfallen von Trainer Jens Keller aber langsam zu einem Experten in dieser Disziplin. Im Heimspiel gegen Darmstadt 98 am Freitag bot Union den 21.108 Zuschauern erneut eine ebenso vogelwilde wie ereignisreiche Begegnung. Am Ende bewahrte ein Eigentor in der vierten Minute der Nachspielzeit den Berliner Aufstiegsanwärter gegen den zuvor acht Spiele sieglosen Bundesliga-Absteiger vor der ersten Heimniederlage der Saison. Am Ende reichten die Treffer durch Grischa Prömel, Sebastian Polter und den Darmstädter Jan Rosenthal, der den Ball bei der letzten Aktion des Spiels unglücklich ins eigene Tor bugsierte zu einem 3:3 (1:0).

Dabei deutete in der ersten Halbzeit nicht viel auf solch ein turbulentes Spiel hin. Geburtstagskind Jens Keller, der am Freitag 47 Jahre alt wurde, hatte im Vergleich zur Niederlage in Heidenheim auf vier Positionen gewechselt. Christopher Trimmel kehrte nach seiner abgesessenen Gelbsperre ebenso in die Startelf zurück wie der zuletzt erkrankte Hedlund und Marcel Hartel. Außerdem durfte Dennis Daube im zentralen Mittelfeld für Kapitän Felix Kroos beginnen.

Nachdem die Fans vor dem Anpfiff an den kürzlich verstorbenen Jimmy Hoge mit einer Gedenkminute und lautem Jubel erinnert hatten, brauchte Union 20 Minuten, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Dann hatten die Berliner aber gleich drei gefährliche Aktionen innerhalb von vier Minuten, ließen die nötige Präzision aber vermissen. Kurz darauf half Darmstadts Torwart Stritzel bei seinem Profidebüt jedoch nach. Nach einem starken Solo von Kristian Pedersen, der von links an drei Gegnern in den Strafraum zog, schoss Grischa Prömel flach, zentral und nicht sonderlich scharf. Stritzel hatte den Ball eigentlich schon sicher, ließ ihn dann aber aus den Händen und ins Tor rutschen.

Der Ausgleich zum 3:3 fällt etwas glücklich

Union hätte die Führung eigentlich Sicherheit geben müssen, in der zweiten Halbzeit verlor das Team jedoch jegliche taktische Ordnung und mehr und mehr auch die Geduld. Auf den frühen Ausgleich durch den ehemaligen Herthaner Terrence Boyd antwortete Polter wenige Minuten später vom Elfmeterpunkt. Darmstadts Kapitän Aytac Sulu schien jedoch mit dem Kopf und nicht wie von Schiedsrichter Timo Gerach gewertet mit der Hand am Ball gewesen zu sein. Die Gäste ließen sich davon jedoch nicht schocken und glichen erneut durch Boyd aus, der im Strafraum völlig frei zum Kopfball.

Union rannte nun oft blind nach vorne und fing sich gleich das nächste Gegentor ein. Trimmel foulte Marvin Mehlem klar im Strafraum und der eingewechselte Tobias Kempe traf zum 3:2 für die Gäste. Union warf sich zwar mit dem Mut der Verzweiflung nach vorne und reklamierte zwei weitere Handspiele im Strafraum, lange jedoch vergeblich. In der vierten Minute der Nachspielzeit, als auch Torwart Busk in den Darmstädter Strafraum geeilt war, flipperte der Ball dann doch noch zum Ausgleich ins Tor. Wie ein Aufsteiger sieht der 1. FC Union im Herbst 2017 dennoch nicht aus.