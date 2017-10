Eine Stunde war gespielt im Olympiastadion, da bahnte sich eine kleine Sensation an. Hertha BSC hatte gerade einen 2:0-Vorsprung des FC Bayern egalisiert und schickte sich an, der Rekordmeister erstmals nach achteinhalb Jahren mal wieder zu besiegen. Da den Berlinern vor 72.212 Zuschauern im nicht ganz ausverkauften Stadion aber irgendwie das letzte Stückchen Mut und Überzeugung fehlte, blieb es beim durchaus achtbaren 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Vielleicht wäre sogar ein bisschen mehr drin gewesen gegen unruhige Bayern, aber die Berliner schließen mit einem wichtigen, nicht unbedingt eingeplanten Punkt drei Englische Wochen ab und gehen mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause. In München aber werden die Diskussionen weitergehen, der Abstand auf Tabellenführer Dortmund beträgt jetzt fünf Punkte.

Pal Dardai regierte nach dem 0:1 in Östersund vom Donnerstag mit einer Total-Rotation. Gleich acht Wechsel nahm Herthas Trainer vor. Aus der Startelf in der Europa League liefen gestern nur noch Mitchell Weiser, Niklas Stark und Per Skjelbred auf den Berliner Rasen. Neu dabei waren die geschonten Rune Jarstein, Karim Rekik, Mathew Leckie und Marvin Plattenhardt sowie Genki Haraguchi, Ondrej Duda, Vladimir Darida und Salomon Kalou.

Bei Bayern spielt alles, was Rang und Namen hatte

Interessanter war da aber fast schon die Aufstellung des FC Bayern im Nachgang der kleinen Palastrevolution an der Säbener Straße. Es waren ja auch unruhige Tage nach dem Rauswurf von Trainer Carlo Ancelotti, der viele Stammspieler in der Champions League in Paris nicht berücksichtigt hatte. Übergangstrainer Willy Sagnol tat letztlich das, was allgemein erwartet worden war: Alles, was Rang und Namen hatte, spielte. Also die Alt-Internationalen Franck Ribery und Arjen Robben als ewige Flügelzange sowie die Weltmeister Mats Hummels und Jerome Boateng in der Innenverteidigung.

Diese beiden Herrschaften waren es auch, die den FC Bayern schon nach zehn Minuten in Führung brachten. Nach einer präzisen Flanke Boatengs aus dem rechten Halbfeld stand Hummels völlig blank in der Nähe des Elfmeterpunktes und köpfte den Ball unhaltbar ins Tor.

Es dauerte eine Viertelstunde, bis Hertha das erste Mal vor das Tor der Gäste kam, Darida verzog. Doch so richtig laut im Olympiastadion wurde es kurz darauf, nachdem Darida im Strafraum der Bayern nach einem Zweikampf mit Javier Martinez zu Fall kam. Schiedsrichter Harm Osmers hatte zunächst auf Strafstoß entscheiden, nahm diese Entscheidung aber zurück, nachdem er an der Seitenlinie noch einmal die Bilder der Szene in Augenschein genommen hatte. Die Ostkurve der Hertha-Fans kochte und reagiert mit einem irren Pfeifkonzert. Sie sahen das Replay nicht, tatsächlich hatte Martinez den Ball gespielt.

Aber das war zumindest ein Weckruf, oder Muntermacher für die Berliner. Zwar blieben die Bayern spielbestimmend, aber Hertha wurde mutiger. Zunächst hatten erneut die Bayern eine Torchance, Martinez‘ Kopfball nach einer Ecke ging knapp vorbei, doch dann tauchte Kalou in den Strafraum der Bayern ein, kam dort zu Fall. Doch der Ball landete bei Darida, der aus Nahdistanz abzog, aber an Torwart Sven Ulreich scheiterte. Es war die beste Chance für die Berliner bis dahin.

Duda und Kalou schlagen zurück

Es hatte sich nun ein munteres Spielchen mit zahlreichen Torszenen ergeben. Robert Lewandowski hatte schon Jarstein umspielt, da köpfte Stark den Ball zum eigentlich sicheren 2:0 gerade so vor der Torlinie zur Ecke. Wenig später verhinderte Jarstein mit einem Reflex das zweite Münchner Tor, indem er einen von Weiser abgefälschten Schuss von David Alaba parierte.

Die Berliner blieben für ihre Verhältnisse mutig. Sie kamen zur ersten Ecke – die Bayern hatten zu diesem Zeitpunkt sieben. Kurz darauf zog Kalou den Ball knapp über das Tor. Weiser hatte den Ivorer, der der gesperrten Kapitän Vedad Ibisevic im Sturmzentrum vertrat, bedient.

Und so ereignisreich startete auch der zweite Abschnitt. Erst machte Lewandowski, der sich im Zweikampf gegen Stark behauptete, dann doch das 2:0 für die Bayern, aber praktisch im Gegenzug erzielte Duda nach guter Vorarbeit Haraguchis den 1:2-Anschlusstreffer. Und es sollte aus Sicht der Berliner noch besser kommen. Nach einem Freistoß von Plattenhardt landete der Ball von den Füßen Kalous, der Ulreich im Bayerntor überwinden konnte – 2:2. Nun spielten Hertha richtig mit.

Die Berliner witterten nun ihre Chance, die Bayern wackelten. Doch irgendwie verstrichen die Minuten, in denen sie die Bayern hätten stellen können. Lewandowski und Co. fingen sich und übernahmen wieder die Spielkontrolle. Irgendwie hatte man den Eindruck, als könnte Hertha sich in dieser finalen Phase nicht so recht entscheiden: Sollten sie auf Sieg spielen, also ins Risiko gehen, oder lieber doch versuchen, den Punkt festzuhalten? Sie entscheiden sich für Letzteres.