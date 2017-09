Rekordmeister FC Bayern München und Pokalsieger Borussia Dortmund haben ihren dritten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Beim 4:0 (2:0) gegen Mainz 05 boten die Münchner um Doppeltorschütze Robert Lewandowski am Samstag eine überzeugende Leistung. Dortmund übertrumpfte diese Leistung am Sonntag noch einmal. Beim 5:0-Sieg gegen den 1. FC Köln sprang ein Tor mehr heraus.

Werder Bremen verpasste beim 1:2 (1:1) gegen den FC Schalke 04 erneut den ersten Saisonsieg. Einen weiteren Rückschlag kassierte der VfL Wolfsburg, der 0:1 (0:1) bei Aufsteiger VfB Stuttgart unterlag. Der FC Augsburg feierte beim 2:1 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt seinen zweiten Liga-Erfolg in Serie.

Zweimal vom Videobeweis in Dortmund

Sehenswerte Tore, viel Dominanz und doppelte Hilfe durch den Videobeweis - Borussia Dortmund hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga in beeindruckender Manier gefestigt. Vier Tage nach der Niederlage in der Champions League bei Tottenham Hotspur fand der Revierclub beim 5:0 (2:0) über den Tabellenletzten 1. FC Köln zurück in die Erfolgsspur. Vor 81 000 Zuschauern im Signal Iduna Park profitierte der BVB bei den Treffern von Sokratis (45. Minute) und Pierre-Emerick Aubameyang (59./Foulelfmeter) gleich zweimal vom Videobeweis. Maximilian Philipp (3./69.) und erneut Aubameyang (60.) rundeten die ansehnliche Leistung der seit nunmehr 40 Heimspielen unbesiegten Borussia ab.

Dagegen müssen die Kölner weiter auf ihren ersten Punktgewinn in dieser Saison warten. Die erste Niederlage gegen den BVB unter der Regie von Trainer Peter Stöger fiel unerwartet deutlich aus und verschärfte beim Europa-League-Teilnehmer die Krise.

Der 1. FC Köln will die Wertung der 0:5-Niederlage anfechten. „Wir werden natürlich Protest gegen dieses Spiel einlegen“, sagte FC-Geschäftsführer Jörg Schmadtke am Sonntag. Als Grund nannte er die Szene beim 2:0 der Dortmunder kurz vor der Pause, das erst nach Videobeweis von Schiedsrichter Patrick Ittrich aus Hamburg gegeben worden war. Ittrich hatte zuvor auf Foul gegen den BVB entschieden, dies aber auf Hinweis des Video-Assistenten revidiert. Da Ittrichs Pfiff jedoch wohl erfolgte, als der Ball noch nicht die Torlinie überschritten hatte, sehen die Kölner das Regelwerk verletzt.

In diesem Fall hätte nach Meinung von Schmadtke der Video-Assistent gar nicht eingreifen dürfen. „Das Protokoll wurde nicht befolgt“, sagte Schmadtke. Für die Rheinländer war es die vierte Niederlage im vierten Saisonspiel, der Europa-League-Teilnehmer ist damit Tabellenletzter.

Lewandowski trifft im Doppelpack

Die Bayern waren gegen überforderte Mainzer von Beginn an die klar bessere Mannschaft. Nationalspieler Thomas Müller traf mit seinem ersten Pflichtspieltor seit April zum 1:0 (11. Minute). Arjen Robben erhöhte für die während des Oktoberfestes stets starken Münchner zum Wiesn-Auftakt auf 2:0 (23.). Torjäger Robert Lewandowski machte mit einem Doppelpack nach der Pause dann endgültig alles klar (50./77.).

In Bremen brachte Lamine Sané die noch sieglosen Gastgeber in Führung (20.). Nur 100 Sekunden später sorgten die Norddeutschen selbst für den Ausgleich: Nach einer Ecke behinderten sich Milos Veljkovic und Sané, Veljkovic köpfte den Ball ins eigene Tor (22.). Kurz vor Schluss entschied Leon Goretzka die Partie zugunsten der Gäste (83.). Die Bremer verloren zudem Max Kruse, der nach einem Foul früh raus musste. Bei Schalke feierte der Schweizer Breel Embolo sein Comeback.

Zweiter Saisonsieg für Stattgart

Der VfL Wolfsburg blieb ohne seinen verletzten Kapitän Mario Gomez im vierten Saisonspiel zum dritten Mal ohne Sieg und rutschte auf Rang 13 ab. Neuzugang Chadrac Akolo brachte Stuttgart mit seinem zweiten Saisontor in Führung (42.). Für die Schwaben war es der zweite Saisonsieg, das Team von Hannes Wolf kletterte auf Platz neun.

Torschützen unter sich: Schalkes Leon Goretzka (links) kämpft gegen Werders Lamine Sané um den Ball. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Philipp Max brachte Augsburg bei Eintracht Frankfurt mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung (21.), der eingewechselte Caiuby sorgte mit einem Traumtor für das 2:0 (77.). Joker Luka Jovic gelang nur noch der Anschluss (79.). Das Team von Manuel Baum sprang dank des Dreiers zumindest vorübergehend sogar auf Rang fünf, Frankfurt liegt mit nur vier Punkten aus vier Spielen auf Platz zwölf. (dpa)