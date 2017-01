Tennisprofi Mischa Zverev hat das Halbfinale der Australian Open klar verpasst. Der Hamburger scheiterte am Dienstag in Melbourne mit 1:6, 5:7, 2:6 am Schweizer Roger Federer. Zverev war durch den Sieg über den Weltranglistenersten Andy Murray unerwartet in sein erstes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier eingezogen. Der 35-jährige Federer, der die Australian Open schon viermal gewann, trifft im Halbfinale am Donnerstag auf seinen Landsmann Stan Wawrinka. (dpa)

