Nachdem Michal Sládecek zum x-ten Mal mit den Schiedsrichtern diskutiert hatte, gab es ein paar Pfiffe aus den Reihen in der Max-Schmeling-Halle. Sládecek breitete die Arme aus, blickte finster in Richtung der Zuschauer und bedeutete ihnen: Was wollt ihr eigentlich?

Eines muss man dem TSV Herrsching wirklich lassen: Dieses urbayerische Selbstvertrauen transportiert der Volleyball-Bundesligist außerordentlich glaubwürdig nach außen. „Geilster Klub der Welt“ nennen sich die Herrschinger ganz unbescheiden. Am Samstag hat ihnen vermutlich auch das genützt. Im Pokalviertelfinale gewannen sie bei den favorisierten BR Volleys in Berlin mit 3:2 (22:25, 18:25, 25:20, 27:25, 15:13). Für die Volleys war das Ausscheiden ein schwerer Schlag, da der Saisonstart mit dem neuen Trainer Luke Reynolds bislang ohnehin sehr holprig verlaufen war.

Die Gäste hatten vorzüglich begonnen. Der diskutierfreudige Sládecek setzte seine Angreifer Christoph Marks und Andre Brown gut ein. Die Volleys dagegen patzten – wie so häufig in den vergangenen Wochen – vor allem in der Annahme. Die Berliner lagen Mitte des ersten Satzes schon mit fünf Punkten zurück. Trainer Luke Reynolds reagierte und wechselte Außenangreifer Adam White und Diagonalspieler Kyle Russell für die etablierten Stammkräfte Robert Kromm und Paul Carroll ein und fortan war dieses Spiel ein anderes.

Mit Russell wird es zunächst besser

Besonders Russell nutzte seine Chance eindrucksvoll. Der US-Amerikaner führte sich gleich mal mit drei aufeinanderfolgenden Punkten ein. Die Volleys kamen nicht nur heran, sie zogen am Ende des Satzes sogar noch an den Bayern vorbei. Die Herrschinger waren geschockt und im zweiten Durchgang chancenlos, auch weil bei den Volleys nicht nur Russell weiter munter die Bälle ins Feld prügelte, sondern auch der Berliner Mittelblocker Georg Klein immer besser ins Spiel fand.

Im dritten Satz hatten sich die Herrschinger von den Nachwirkungen des noch aus der Hand gegebenen ersten Durchganges erholt. Sie spielten wieder so konzentriert wie zu Beginn, nur mit dem Unterschied, dass sie sich diesen Satz nun holten. Bei den Volleys klappte nichts mehr. Im vierten Satz lagen sie schon 3:8 zurück. Aber die Berliner bäumten sich noch einmal auf, es ging hin und her und nach einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung gegen die Volleys musste der Tiebreak die Entscheidung bringen. In diesem setzte sich der Krimi fort. Die Gastgeber führten lange, am Ende aber waren es die Bayern, die jubelten.