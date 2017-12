Immer wieder stand er einsam und verlassen in der Ecke des Spielfeldes. Vielleicht ist das der größte Trick des Akeem Vargas, so zu tun, als gehörte er gar nicht dazu – bis ihm dann eben doch ein Mitspieler den Ball zuspielt. Am Freitagabend landete der Ball oft in den Händen des Basketballers von Alba Berlin, was auch ein wesentlicher Grund war, weshalb das Team aus der Hauptstadt sein Heimspiel in der Arena am Ostbahnhof gegen die Löwen Braunschweig gewinnen sollte. Die Berliner setzten sich mit 88:81 (52:40) durch.

Etwas mehr als 10.000 Zuschauer waren gekommen, um einen stimmungsvollen Jahresabschluss mit Alba zu feiern. Das gelang der Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses, dem junggebliebenen 71 Jahre alten Spanien, so mäßig. Reneses hatte, wie so oft in dieser Spielzeit, ein paar Personalprobleme zu beklagen. Spencer Butterfield und Bogdan Radosavljevic fehlten verletzungsbedingt. Vielleicht war Braunschweig - in der Liga im unteren Drittel verortet – deshalb der richtige Gegner für Alba.

In der Defensive jedenfalls fehlte den Braunschweigern die Intensität. Gerade von außen, jenseits der Dreipunktelinie, ließen sie dem Gegner viel Platz. Marius Grigonis, Luke Sikma und allen voran ebenjener Vargas nutzen dies aus.

Akeem Vargas half Alba in einer heiklen Phase. Anfang des zweiten Viertels waren die Braunschweiger bis auf vier Punkte an Alba herangekommen, ehe die Berliner damit begannen, Vargas den Ball zuzuspielen. Zur Halbzeit führte Alba mit zwölf Punkten, weil Vargas alle seine vier Dreipunktewürfe verwandelte.

Auch im dritten Viertel blieben die Berliner konzentriert. Albas Manager Marco Baldi nickte schon anerkennend, als das große Talent Kresimir Nikic im Nachsetzen punktete. Mit 14 Punkten Vorsprung gingen die Berliner ins letzte Viertel. Doch wie das so ist im Sport: Vermeintlich solide Führungen machen bequem, nachlässig. Am Freitagabend jedenfalls saßen bei Alba plötzlich die Würfe von außen nicht mehr, und der starke Braunschweiger Center Scott Eatherton pflückte sich viele Rebounds. Wenige Minuten vor Spielende war Albas Vorsprung auf mickrige zwei Punkte zusammengeschmolzen. Doch mit etwas mehr Leidenschaft als in den Minuten zuvor schaffte es Alba, diesen Jahresabschluss noch erfolgreich über die Bühne zu bringen.