Gemessen am Ergebnis war die Stimmung in der Ostkurve ausgesprochen gut. Fans schwenkten bis zum Schlusspfiff ihre blau-weißen Fahnen, sie intonierten hinlänglich bekannte Klassiker und begleiteten nach Leibeskräften jede noch so kleine Schiedsrichter-Entscheidung. Kein Vergleich also zum Heimspiel von Hertha BSC im Pokal gegen den 1. FC Köln, als böse Worte und Bierbecher Richtung Mannschaft geflogen waren, obwohl das Ergebnis dem Anhang am Samstagabend ebensowenig geschmeckt haben dürfte.

Mag sein, dass die Berliner Fans einfach gegen die Kälte ansangen, die zwangsläufig irgendwann ihren Weg durch die verschiedenen Kleidungsschichten gefunden hatte. Andererseits honorierten sie den Aufwand ihres Teams, das früh mit 0:3 in Rückstand geraten war und sich trotz aussichtsloser Lage nach Kräften mühte - am Ende ohne Erfolg. Trotz starker Aufholjagd unterlag Hertha im Abendspiel der Fußball-Bundesliga vor 48 304 Zuschauern im Olympiastadion mit 2:4 (1:3) gegen Borussia Mönchenglabach. Damit verpasste das Team von Trainer Pal Dardai die Gelegenheit, den Anschluss zum oberen Tabellendrittel herzustellen. Den Gladbachern, die ihren fünften Sieg in den letzten acht Begegnungen bejubeln durften, gelang dagegen genau das. Mit nunmehr 21 Punkten grüßen sie die Konkurrenz nun zumindest vorübergehend von Rang drei.

Im Vergleich zum 3:3 in Wolfsburg vor zwei Wochen nahm Dardai drei Änderungen in seiner Startformation vor: Arne Maier ersetzte den verletzten Niklas Stark im defensiven zentralen Mittelfeld, Davie Selke kam für Valentino Lazaro und Alexander Esswein nahm Peter Pekariks Platz ein. Dafür rückte Mitchell Weiser eine Position nach hinten in die Viererkette. Bei den Gästen gab Weltmeister Christoph Kramer sein Comeback nach auskurierter Oberschenkelverletzung. Die offensive Grundausrichtung der Berliner mit zwei echten Stürmern war nicht zuletzt der Hoffnung geschuldet, mehr Offensivaktionen und Abschlüsse zu erzielen, bis zum Samstag hatte Hertha in dieser Saison nur 85 Torschüsse abgegeben, der mit Abstand niedrigste Wert aller 18 Bundesligisten. Zumindest zu Beginn der ersten Halbzeit sollten es nicht sehr viel mehr werden.

Gladbach geht mit dem ersten Angriff in Führung

Nach fünf halbwegs druckvollen Anfangsminuten der Gastgeber gingen die Gladbacher mit ihrem ersten Angriff direkt in Führung: Denis Zakaria sprintete auf dem linken Flügel bis zur Grundlinie und passte ins Zentrum, wo Lars Stindl auf Höhe des Fünfmeterraums lauerte und per Aufsetzer zum 0:1 vollendete - es war ein mittelschwerer Schock für Hertha und genau das, was die Mannschaft unter allen Umständen hatte verhindern wollen.

Keine zehn Minuten später sollte es allerdings noch dicker kommen: Als die Besucher im Olympiastadion und die Profis unten auf dem Feld die Ausführung eines Eckballs erwarteten, erhielt Schiedsrichter Bastian Dankert (Rostock) offenbar ein Signal aus Köln und entschied nach Rücksprache mit dem Videoassistenten auf Elfmeter für die Gäste. Herthas Spieler schimpften und meckerten zwar, die Szene ließ allerdings keine zwei Meinungen zu: Karim Rekik hatte Stindls vorangegangenen Schuss eindeutig mit der Hand zur Ecke abgewehrt. Thorgan Hazard ließ sich die Chance nicht nehmen, er schickte Hertha-Keeper Rune Jarstein in die linke Ecke und schoss souverän zum 0:2 in die rechte. „Fußball-Mafia DFB“ war noch einer der zitierfähigeren Gesänge, der anschließend aus der Ostkurve drang. Herthas taktischer Plan war nach dem frühen zweiten Gegentor komplett über den Haufen geworfen.

Wiederum fünf Minuten später drohte der Abend für die Berliner zu einem Debakel verkommen, und dafür war ein ehemaliger Hertha-Spieler verantwortlich. Mit einem absoluten Traumtor in den Winkel, einer Direktabnahme aus 25 Metern Torentfernung, erhöhte Raffael auf 0:3, da konnte sich Rune Jarstein noch so strecken - den Ball des Brasilianers hätte vermutlich kein Bundesliga-Keeper ohne Sprungfedern unter den Schuhen entschärft.

Gefährlich bei ruhenden Bällen

Es sprach für die Berliner, dass sie sich trotz der Aussichtslosigkeit der Situation nicht aufgaben oder hängen ließen, ganz im Gegenteil. Bis zur Pause erspielten sie sich eine Reihe von Großchancen: Nach einer knappen halben Stunde und Vorarbeit von Mitchell Weiser verkürzte Kapitän Vedad Ibisevic auf 1:3 und läutete damit die stärkste Phase seines Teams ein. Vor allem nach Standard-Situationen war Hertha gefährlich: Allerdings waren weder Sebastian Langkamp noch Salomon Kalou im Stande, ihre Gelegenheiten in Zählbares umzuwandeln. Auch Ibisevic vergab zwei gute Kopfball-Chancen, eine davon landete am Pfosten.

Nach dem Seitenwechsel gingen die Gladbacher wieder deutlich konzentrierter zur Sache und ließen in der Defensive weitaus weniger zu. 20 Minuten vor Schluss sorgte Mitchell Weiser mit dem Anschlusstor zum 2:3 zwar wieder für Spannung, diese war aber nur von kurzer Dauer: 13 Minuten vor dem Ende vollendete Raffael einen Konter der Gäste zum 2:4-Endstand.