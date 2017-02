Bayer Leverkusens Profi Hakan Calhanoglu ist von sofort an für vier Monate gesperrt und kann damit nicht mehr in dieser Fußball-Saison eingesetzt werden. Der Internationale Sportgerichtshof CAS bestätigte am Donnerstag ein Urteil des Fußball-Weltverbandes FIFA aus dem Jahr 2016. Dem 22 Jahre alten Mittelfeldspieler wird Vertragsverletzung vorgeworfen. Schon im Bundesligaspiel am Freitag beim Hamburger SV darf Calhanoglu nicht spielen.

Hintergrund des Urteils ist eine Auseinandersetzung zwischen Calhanoglu und dem türkischen Verein Trabzonspor. Der türkische Nationalspieler hatte 2011 als 17-Jähriger einen Vertrag mit dem Trabzonspor unterschrieben. Er verlängerte jedoch dann seinen Vertrag beim Karlsruher SC und wechselte später zum HSV. Seit 2014 spielt Calhanoglu in Leverkusen.

„Wir bedauern natürlich diese für uns in keiner Weise nachvollziehbare Entscheidung“, erklärte Bayer-Sportdirektor Rudi Völler in einer Mitteilung. „Sie ist ein schwerer Schlag für Hakan, aber auch für uns. Obwohl Bayer 04 Leverkusen nichts mit den Vorgängen im Jahr 2011 zu tun hat, werden auch wir schwer bestraft. Nun fehlt uns in der entscheidenden Saisonphase ein ganz wichtiger Spieler.“ (dpa)